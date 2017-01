Starbucks contratará a 10.000 refugiados en EE UU y Airbnb les dará alojamiento gratis

La cadena de café estadounidense Starbucks y el sitio en internet de hospedaje Airbnb anunciaron el domingo acciones para apoyar a afectados por el decreto del presidente Donald Trump que suspende el ingreso de refugiados y musulmanes a Estados Unidos.

Starbucks planea contratar en los próximos cinco años a 10.000 refugiados en los 75 países en los que tiene presencia, mientras que Airbnb anunció que hospedara en forma gratuita a los afectados por el decreto.

"Les escribo hoy con una profunda preocupación, el corazón encogido y una decidida promesa", dice el presidente de Starbucks, Howard Schultz, en un correo dirigido a sus empleados y que fue subido a Internet.

"Vivimos tiempos sin precedentes, en los que somos testigos de que la consciencia de nuestro país y la promesa del sueño americano se ha puesto en duda", agregó Schultz, quien apoya al Partido Demócrata.

El ejecutivo indicó que Starbucks está en contacto con los empleados afectados por el decreto presidencial que estableció restricciones severas para el ingreso a territorio estadounidense y "verificaciones extremas" contra ciudadanos de siete países musulmanes (Siria, Libia, Sudán, Irán, Iraq, Somalia y Yemen).

Refugiados como intérpretes

El grupo se comprometió a contratar a personas que huyen de guerras, persecuciones y la discriminación. En Estados Unidos, Starbucks comenzará por reclutar a refugiados que han trabajado para el ejército estadounidense como, por ejemplo intérpretes, informó.

"Debemos asegurarnos que nuestros elegidos nos oyen individualmente y colectivamente. Starbucks hace su parte", dijo el dirigente, al añadir que la cadena de café quiere servir a sus clientes igualmente "en un país cristiano o un país musulmán ".

Schultz es de los pocos directores ejecutivos estadounidenses que se inmiscuyen en debates políticos, como el de las relaciones raciales hace dos años, o para defender a México, el otro blanco favorito de Donald Trump.

"Construir puentes y no muros con México", declaró, en referencia la barda que Trump quiere erigir en la frontera con México. Starbucks es propietario de 600 cafés y emplea a 7.000 personas en México donde, dijo, seguirá invirtiendo.

Programa de desastres naturales

Por su parte, Airbnb propuso dar alojamiento gratuito a personas afectadas por el decreto. "Airbnb proporciona un alojamiento gratuito a los refugiados y a toda persona a la que se le prohíba ingresar en Estados Unidos", indicó en Twitter Brian Chesky, presidente de la empresa.

Airbnb is providing free housing to refugees and anyone not allowed in the US. Stayed tuned for more, contact me if urgent need for housing