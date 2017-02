El día de Trump: su hija, los tribunales y un senador

Donald Trump defendió este miércoles a su hija Ivanka, denunció a los tribunales judiciales "politizados" y vio a su candidato Jeff Sessions ser investido como secretario de Justicia.

El presidente estadounidense arremetió contra la marca Nordstrom, que rechazó vender la línea de ropa de su hija Ivanka, alimentando nuevamente las sospechas de que en la Casa Blanca se mezclan política, negocios y familia. "Mi hija Ivanka fue tratada de manera muy injusta por Nordstrom. Es una persona increíble que me empuja siempre a tomar la buena decisión. ¡Terrible!", escribió el presidente en Twitter. Es la primera vez que una de sus declaraciones está directamente ligada a una empresa del clan familiar.

Donald Trump calificó al magistrado de Seattle que bloqueó su decreto antiinmigración de "pseudo-juez". El miércoles, denunció una justicia "politizada" y acusó a los magistrados del tribunal de apelaciones, que deben decidir esta semana sobre su decreto, de poner en peligro la seguridad de Estados Unidos. "No voy a decir que este tribunal es parcial mientras que no tomen una decisión. Pero la justicia parece tan politizada", declaró Trump. La suerte del decreto está en manos de tres magistrados de un tribunal de apelaciones de San Francisco que deben emitir una decisión de aquí al final de la semana.

El senador Jeff Sessions, que inspiró la política antiinmigración, fue confirmado durante la noche del miércoles por el Senado estadounidense en el puesto de secretario de Justicia del gobierno de Trump. Este ultraconservador de 70 años fue el primer senador que se acercó al candidato Trump durante las primarias de 2016 y ese movimiento fue agradecida con uno de los puestos clave del gobierno.

Stephen Curry, el jugador de baloncesto estrella de los Golden State Warriors, hizo público su malestar después de las declaraciones favorables de Trump al director general de Under Armour, que lo equipa y es su principal patrocinador. "Si los dirigentes (de Under Armour) no tienen los mismos valores que yo, ninguna cantidad de dinero ni nada podrá obligarme a ser lo que no soy", advirtió el dos veces MVP de la NBA.

A riesgo de alimentar nuevamente la polémica sobre los conflictos de intereses, el Pentágono confirmó su voluntad de alquilar un espacio en la Torre Trump de Nueva York para recibir los equipos y personal militar que acompañarán a Trump durante sus desplazamientos. La esposa del presidente, Melania, y su hijo Barron, residen en el triplex de esa gran torre donde el presidente prevé volver regularmente. Trump rechazó vender sus activos después de su elección, transfiriéndolos a un 'trust' cuya gestión está a cargo de sus dos hijos mayores.