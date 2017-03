Trump reconoce que Sessions podría haber sido más preciso ante el Senado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que su fiscal general, Jeff Sessions, podría haber sido más preciso en sus respuestas sobre Rusia en el Senado, pero fue sin intención y "no hizo nada malo".

"Jeff Sessions es un hombre honesto. No hizo nada malo. Podría haber respondido de forma más precisa, pero claramente no fue intencional", dijo el presidente en una cadena de mensajes en su cuenta de Twitter.

Jeff Sessions is an honest man. He did not say anything wrong. He could have stated his....https://t.co/woEQgNejjK