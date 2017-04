Un viajero es expulsado por la fuerza de un avión por 'overbooking' en EE UU

Un pasajero de un vuelo de la compañía United Airlines en Estados Unidos fue expulsado con violencia de la aeronave antes del despegue porque la empresa había vendido billetes de más y le seleccionó de forma aleatoria para poder realizar el vuelo de Chicago a Louisville, según informa la CBS.

La expulsión del hombre este domingo fue grabada con sus móviles por otros pasajeros que expresaron su indignación por la actuación de la compañía que, ante la negativa del pasajero, decidió llamar a seguridad para que le sacaran del avión. El hombre se negó a salir tras haber sido elegido al azar para abandonar la aeronave y justificó su rechazo a ser evacuado con el argumento de que tenía que llegar a trabajar al día siguiente.

Un pasajero que se ha identificado como Jayse Anspach (@JayseDavid) y que ha difundido en Twitter un vídeo del incidente ha contado que el pasajero expulsado es un médico que se negó a ser evacuado porque tenía que trabajar al día siguiente.

@united@FoxNews@CNN not a good way to treat a Doctor trying to get to work because they overbooked pic.twitter.com/sj9oHk94Ik