Las impresionantes imágenes de la cataratas del Niágara heladas

La ola de frío que bate récords históricos y asola Estados Unidos en las últimas jornadas continúa avanzando sobre el territorio del país y se ha cobrado la vida de al menos 11 personas en las últimas 24 horas, según informaron hoy los medios locales. Once personas han muerto desde la mañana del martes a causa de la exposición a las bajas y peligrosas temperaturas provocadas por una masa de aire ártico que está azotando la mayor parte del país, según indicó la cadena CNN. Entre los fallecidos como consecuencia de la situación extrema, cinco murieron en el estado de Wisconsin, cuatro en Texas, uno en Dakota Norte y otro en Misuri.

Lagos, estanques, orillas de ríos o piscinas privadas congeladas son algunas de las escenas que está dejando la ola de frío. Las bajas temperaturas han transformado parajes por todo el país, entre ellos, las cataratas del Niágara, en la frontera con Canadá. Las cascadas lucen estos días completamente congeladas conquistando a los cientos de turistas que se acercan estos días hasta ese rincón del planeta.

Galería. Agencias

"La masa de aire ártico continuará fuerte sobre los dos tercios orientales del país hasta el final de la semana", publicó en Twitter el Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés), que incidió en que se registrarán "temperaturas muy frías y vientos gélidos peligrosos" en esta zona. El 2 de enero se contabilizaron nuevos mínimos que acabaron con récords mantenidos durante décadas, como el de Dayton (Ohio), donde los 25 grados bajo cero registrados pulverizaron la marca previa de 1898; o en Salisbury (Maryland), con unos 14 bajo cero que rompen el anterior mínimo de 1918.

La institución, ante la ola de frío, ejecutó una campaña de orientación para la población afectada, en la que advertía de la necesidad de efectuar un seguimiento de la evolución de la tormenta que azota la costa este y explicó los síntomas que pueden ayudar a diagnosticar una hipotermia. Estas condiciones meteorológicas, según informó el servicio, pueden dejar hoy precipitaciones en forma de nieve y hielo en la costa atlántica, especialmente en Florida y Carolina del Norte.

Precisamente, en Tallahassee, capital del estado floridano, se registró hoy, por parte del NWS, una acumulación de 2,5 milímetros de "nieve/aguanieve", informó el canal Fox 13. La policía local pidió a los ciudadanos que "tengan extrema cautela al conducir y no se expongan al frío durante mucho tiempo sin estar equipados". Mientras, en Tampa, donde se esperan bajas temperaturas y gélidos vientos, un buen samaritano dejó anónimamente prendas de abrigo atadas a los árboles y en el aparcamiento de un supermercado, con la leyenda: "No me he perdido; si tienes frío, utilízame".

El NWS señaló que durante hoy y mañana la costa este de sur a norte vivirá fuertes nevadas y heladas y llamaron a sus habitantes a evitar viajes por carretera porque se prevén "considerables problemas para el desplazamiento". En el estado de Georgia, el gobernador, Nathan Deal, declaró, en su cuenta de Twitter, el estado de emergencia para 28 condados debido a las gélidas corrientes.