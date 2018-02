Steve Wynn deja la dirección de su imperio de casinos tras ser acusado de acoso sexual Steve Wynn. / Reuters Ya había abandonado sus funciones como responsable de las finanzas del Partido Republicano COLPISA / AFP Miércoles, 7 febrero 2018, 08:44

El magnate de casinos de Las Vegas Steve Wynn anunció el martes su renuncia como director ejecutivo de su compañía Wynn Resorts tras ser acusado de acoso sexual.

"En el último par de semanas me he visto en el centro de una avalancha de publicidad negativa", dijo Wynn en un comunicado. "Tras reflexionar sobre el ambiente que ello ha creado, uno en el que corren los juicios apresurados sobre todo lo demás, incluyendo los hechos, llegué a la conclusión de que no puedo seguir cumpliendo en forma efectiva mis presentes funciones", agregó.

La dimisión se produce unos 10 días después de la publicación de acusaciones de agresión sexual por varias empleadas de su grupo, y que él desmiente. Wynn ya había abandonado, después de esas publicaciones, sus funciones como responsable de las finanzas del Partido Republicano. El magnate había sido designado en el cargo tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

Docenas de personas acusaron al millonario de los casinos de Las Vegas de mantener durante décadas una conducta inapropiada, con acusaciones de presuntas presiones sexuales al personal, reportó el 26 de enero el diario The Wall Street Journal.

Wynn, un exrival de negocios convertido en aliado político de Trump, rechazó las acusaciones y señaló a su exesposa Elaine como instigadora para que lo acusaran en una "terrible y sucia demanda" que busca revisar su acuerdo de divorcio. Las acusaciones incluyen a una manicurista casada que dijo que Wynn la forzó a tener sexo poco después de que abriera en 2005 su hotel insignia Wynn Las Vegas, y a quien después acordó pagar 7,5 millones de dólares, reportó el Journal.

"La idea de que yo ataqué alguna vez a alguna mujer es absurda", dijo Wynn en un comunicado en ese momento. "Nos encontramos en un mundo donde la gente puede hacer acusaciones, independientemente de la verdad, y obligar a una persona a aguantar el insulto público o entablar demandas que pueden durar años".

Wynn, de 75 años, es una destacada figura en el mundo de las apuestas. Su imperio incluye casinos en Macao. Wynn Resorts, que tiene 23.000 trabajadores en todo el mundo, también atacó verbalmente a Elaine Wynn y denunció una maniobra de la exesposa para "empañar la reputación del señor Wynn", en declaraciones a la AFP días atrás. "Esta compañía requiere que todos sus empleados reciban un entrenamiento anual antiacoso y ofrece una línea directa antiacoso que cualquier empleado puede usar de manera anónima, sin miedo a represalias", señaló.