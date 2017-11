Trump evita responder a los rumores sobre un posible reemplazo de Tillerson Rex Tillerson, durante una intervención junto a Donald Trump. / Michael Reynolds (Efe) Diversos informes de medios de comunicación apuntan al director de la CIA, Mike Pompeo, como sustituto del actual secretario de Estado EFE Washington Jueves, 30 noviembre 2017, 21:25

El presidente estadounidense, Donald Trump, evitó hoy responder a los informes de medios de comunicación que apuntan a que planea reemplazar a su secretario de Estado, Rex Tillerson, por el actual director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Mike Pompeo.

Un periodista preguntó a Trump si quiere que Tillerson siga siendo su secretario de Estado, durante una reunión en el Despacho Oval con el príncipe de Baréin, Salman bin Hamad al Jalifa.

"Él está aquí. Rex está aquí", se limitó a responder Trump, sin hacer ningún comentario más sobre los informes publicados hoy por varios medios estadounidenses, entre ellos los diarios The New York Times y The Washington Post.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo después que no tenía "ningún anuncio sobre personal" que hacer "en este momento".

"El secretario Tillerson sigue liderando el Departamento de Estado y el gabinete entero está centrado en completar este increíblemente exitoso primer año de la Administración del presidente Trump", añadió Sanders en un comunicado.

Según las informaciones de prensa, la Casa Blanca ha desarrollado un plan para sustituir a Tillerson por Pompeo y poner al frente de la CIA al senador republicano Tom Cotton, conocido por su férrea defensa de las restricciones a la inmigración legal e ilegal a EEUU.

Según el Times, no está claro si el plan cuenta ya con la aprobación final de Trump, que, de acuerdo con numerosas informaciones, mantiene una tensa relación con Tillerson.

El futuro del secretario de Estado dentro de la Administración lleva meses en el aire, en medio de continuos rumores sobre su posible salida a causa de sus diferencias con Trump.

El pasado octubre, Tillerson se vio obligado a negar públicamente que estuviese pensando en dimitir ante la insistencia de esas informaciones.

"Nunca he considerado abandonar este puesto", dijo entonces Tillerson en una comparecencia sorpresa ante los medios, poco después de que la cadena de televisión NBC indicara que este verano pensó en dimitir debido a sus crecientes tensiones con la Casa Blanca e incluso llamó "idiota" a Trump durante una reunión privada.

El que fuera máximo responsable de la petrolera Exxon y Trump han chocado reiteradamente en varios asuntos clave de la política exterior estadounidense, desde el acuerdo nuclear con Irán a la crisis con Corea del Norte, según numerosas informaciones.

De acuerdo con el Times, aún hay discusiones dentro de la Administración sobre si Cotton es más útil para el presidente en su actual puesto como senador o como jefe de la inteligencia.

Si Cotton deja el Senado, su escaño por Arkansas tendría que ser cubierto durante las elecciones de 2018, mientras que si no lo hace, continuaría en manos republicanas hasta 2020.