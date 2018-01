Trump llama «agujeros de mierda» a El Salvador, Haití y varios países africanos 01:25 Trump, en una rueda de prensa. / Yuri Gripas (Reuters) El presidente estadounidense se desdice y niega haber utilizado el término «países de mierda» | Insiste en que su deseo es que Estados Unidos cuente con un sistema migratorio «basado en el mérito» EFE Viernes, 12 enero 2018, 16:12

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha llamado "agujeros de mierda" a El Salvador, Haití y varios países africanos, y sugirió que preferiría recibir en Estados Unidos más inmigrantes de Noruega en lugar de los de esas naciones, informó hoy el diario The Washington Post.

"¿Por qué tenemos a toda esta gente de países (que son un) agujero de mierda viniendo aquí?", ha afirmado Trump durante una reunión con legisladores en la Casa Blanca, de acuerdo con el diario, que cita a dos fuentes familiarizadas con el encuentro.

Trump reaccionó así cuando dos senadores le plantearon un proyecto de ley migratorio que otorgaría visados a algunos de los ciudadanos de países que han sido retirados recientemente del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS), como El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán.

Trump sugirió entonces que Estados Unidos debería traer a más inmigrantes de países como Noruega, con cuya primera ministra se reunió este miércoles, de acuerdo con el Post.

Los comentarios de Trump dejaron impactados a los legisladores presentes en la cita, según el diario, que no aclara si el presidente se refería también a Nicaragua con su exabrupto, y tampoco identifica a los países africanos afectados.

El periódico Los Ángeles Times confirmó el informe del Post, y agregó que, antes de proferir el insulto, Trump exclamó: "¿Para qué queremos a haitianos aquí? ¿Para qué queremos a toda esta gente de África aquí?".

Trump lo niega

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha salido al paso de las acusaciones y ha negado que haya utilizado el término "países de mierda" durante un encuentro mantenido en la Casa Blanca con congresistas para hablar sobre inmigración y ha insistido en que su deseo es que Estados Unidos cuente con un sistema migratorio "basado en el mérito". "El lenguaje usado por mí en la reunión sobre el DACA fue duro, pero ese no fue el lenguaje empleado", ha asegurado Trump al término de un hilo de mensajes en su cuenta personal de Twitter

La Casa Blanca se contradice

Preguntado al respecto, un portavoz de la Casa Blanca, Raj Shah, no negó que Trump hubiera hecho esas declaraciones. "Ciertos políticos de Washington eligen luchar por países extranjeros, pero el presidente Trump siempre luchará por el pueblo estadounidense", dijo Shah en un comunicado citado por varios medios.

"El presidente Trump lucha para conseguir soluciones permanentes que hacen a nuestro país más fuerte, al dar la bienvenida a aquellos que puedan contribuir a nuestra sociedad, hacer crecer nuestra economía e integrarse en nuestra gran nación", agregó el portavoz.

Trump "siempre rechazará las medidas temporales, débiles y peligrosas que amenacen las vidas de los estadounidenses que trabajan duro, y que socaven a aquellos inmigrantes que buscan una vida mejor en Estados Unidos mediante una vía legal", indicó Shah.

El proyecto de ley negociado por seis senadores bipartidistas eliminaría la llamada "lotería de visados" que cada año asigna 50.000 visas a ciudadanos de países con una baja tasa de emigrantes en Estados Unidos, un mecanismo que beneficia mayoritariamente a países de África.

Condena a los comentarios racistas

Políticos demócratas y republicanos condenaron hoy los "racistas" y "divisivos" comentarios del presidente de EE UU, Donald Trump, quien criticó la llegada de inmigrantes de algunos países como El Salvador y Haití, a los que consideró "agujeros de mierda".

"Los comentarios (del presidente) son desagradables, divisivos, elitistas y contrarrestan los valores de nuestra nación", consideró en un comunicado la legisladora Mia Love, la primera mujer afroamericana del Partido Republicano en ser elegida para el Congreso y cuyos padres huyeron de Haití en 1973.

Dentro del Partido Republicano, también expresaron repulsa el senador por Oklahoma, James Lankford, y el gobernador de Ohio, John Kasich, una figura moderada dentro del partido y que compitió contra Trump en las primarias por la nominación republicana para las elecciones de 2016.

La ONU le acusa de «racista»

La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha tachado de "racista" y de incitar a la xenofobia al presidente estadounidense, Donald Trump.

"Se trata de comentarios sorprendentes y vergonzosos por parte del presidente de Estados Unidos. No hay otra palabra que se pueda usar sino 'racista'", ha sostenido el portavoz de la oficina de Derechos Humanos, Rupert Colville, en un encuentro con la prensa en Ginebra al ser preguntado al respecto.

"No se puede rechazar a países enteros y continentes como 'lugares de mierda', cuyas poblaciones enteras, que no son blancas, por tanto no son bienvenidas", ha añadido. La cuestión es más que "lenguaje vulgar", ha valorado Colville.