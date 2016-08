Una bomba en Alepo interrumpe la canción de esta niña

La guerra de Siria no deja de producir imágenes terribles. La última tiene como protagonista a esta niña, que canta una canción mientras una mujer, probablemente su madre, la anima y ayuda a recordar la letra. La feliz escena deja paso al horror un instante después, cuando una bomba cae cerca de su casa, en Alepo.

en contexto El pequeño Omran y el horror de la guerra en Siria

El vídeo ha sido dado a conocer por la organización Documenting Opression Against Muslims.

No hay mucha información sobre la suerte corrida por la niña y su familia, aunque algunas fuentes aseguran que fue conducida a un lugar seguro y que no sufrió daños, tal y como señalan en la edición británica de The Huffington Post.

El vídeo se está convirtiendo en viral, al igual que ocurrió hace solo unos días con la imagen de Omran, el niño rescatado de entre los escombros de su casa, tras un bombardeo sobre Alepo.