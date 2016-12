El expresidente israelí Katzav sale de prisión

El expresidente israelí Moshe Katzav, que cumplía una condena de siete años de cárcel desde 2011 por violación, salió este miércoles de la cárcel en virtud de una liberación anticipada, según constató un fotógrafo de la agencia de noticias AFP.

Rodeado por familiares y amigos, Katzav subió a un coche a la salida de la prisión de Maassiyahu, en la zona central de la ciudad de Ramla. El pasado domingo ya había obtenido una reducción de su pena desde la comisión de liberación, cinco años después de haber sido encarcelado.

Katzav fue reconocido culpable de violar a dos de sus colaboradoras cuando era ministro de Turismo en los años 1990. También fue declarado culpable de acoso sexual, soborno de testigos y de obstaculizar a la Justicia. Forzado a dimitir en julio de 2007 por las acusaciones en su contra, fue encarcelado el 7 de diciembre de 2011 en esta prisión cercana a Tel Aviv.

No obstante, otras fuentes judiciales señalaron que Katzav queda sometido a ciertas restricciones pues no puede viajar al extranjero, debe permanecer en su domicilio de 22:00 h. a 06:00 h. y no puede dar entrevistas durante dos años; es decir, durante el período que aún habría pasado en prisión.