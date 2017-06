El niño Omran, casi un año después del bombardeo de Alepo

La imagen nos rasgó el alma. Un niño sentado en una ambulancia, con la mirada perdida, cubierto de polvo y ensangrentado. Era Omran Daqneesh. Se convirtió en el símbolo del sufrimiento de los civiles en la parte asediada de Aleppo en agosto de 2016.

Hoy, afortunadamente, tiene un aspecto bien distinto.

New photographs starting to emerge of Omran Daqneesh, the little boy who became a symbol of Aleppo's suffering. pic.twitter.com/a0NHhgubwS