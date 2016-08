La Justicia francesa decidirá este viernes sobre el 'burkini'

Me parece muy fuerte decir a la gente cómo debe de ir vestida. Una cosa es velar porque a una mujer no se la obligue a vestir burka contra su voluntad, y otra muy distinta es prohibir que vista como ella quiere. Si se prohíbe el uso de esta prenda, habría que prohibir también el uso del hábito en las monjas, la sotana en los curas, etc. También habría que prohibir a las gitanas que se bañan vestidas (generalmente con falda larga de color negro) en nuestras playas, etc. Al final, tendremos que ir vestidos todos igual. Existen muchas mujeres, especialmente en países europeos, que visten así por voluntad propia, al igual que las monjas cristianas. Y creo que merece un respeto.