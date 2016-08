«Nos dicen que no tienen presupuesto para pagar el traslado de Ana a España»

Los padres y unos tíos de Ana Huete, la joven granadina fallecida en el terremoto de Italia, llegaron ayer a Roma para reconocer oficialmente el cadáver de la única española fallecida en este trágico seismo que ya se ha cobrado la vida de 284 personas. «La hemos podido ver y aquí estamos ahora junto a su pareja -Christian Casini-. No ha sido fácil, el momento es muy duro», señaló ayer Nicolás Espigares, a través de una conversación telefónica.

De momento, les queda aguardar la llegada del certificado de defunción de la joven vitalista para poder emprender el regreso a España con el cuerpo sin vida de Ana. La caótica situación en la zona del terremoto está frenando todos los trámites burocráticos, a la vez que no dejan de aparecer nuevos fallecidos bajo los escombros.

1.332 seísmos desde el miércoles El número oficial provisional de muertos por el terremoto asciende a 284, según el último recuento anunciado hoy por la Protección Civil italiana. La actualización de las cifras se conoce después de que Sergio Pirozzi, alcalde de Amatrice, la localidad más afectada por el seísmo, anunciara el hallazgo de tres nuevos cuerpos en el Hotel Roma. En Amatrice por lo tanto se han recuperado un total de 224 cadáveres. En Arquata del Tronto se mantiene la cifra de 49 víctimas mortales y en Accumoli murieron 11 personas, según la Protección Civil italiana. Los nuevos datos se conocen después de que el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología Italiano (INGV) indicará que en la pasada noche se registró una réplica del terremoto en la provincia de Ascoli Piceno de magnitud 4 en la escala de Richter. Ese nuevo seísmo se produjo a las 04.50 horas locales (02.50 GMT). Protección Civil ha precisado que desde el pasado miércoles se han registrado en total 1.332 seísmos en la zona, de ellos 92 durante la pasada noche.

Nicolás Espigares subrayó ayer desde Italia el exquisito comportamiento del Consulado y la Embajada española. «Se están portando estupendamente, por el momento», apostilló. Exquisitamente en el trato, exquisitamente en la burocracia, pero no tan exquisitamente en el apoyo material o económico para afrontar la repatroación en un momento muy duro para la familia. «Nos han dicho que por desgracia no hay presupuesto y no se pueden cargo de los gastos para el traslado de Ana a España».

La familia afrontará el dispendio de 4.000 a 6.000 euros del coste de la repatriaciión con un poco de apoyo de dos seguros dopnde figuraba Ana junto a su pareja. «Hemos movido hilos, hemos visto los seguros que había de por medio y entre seguros y la familia todo se llevará hacia adelante. Tanto el Ministerio de Exteriores como el Consulado nos han dicho que no hay presupuesto y no pueden hacer nada».

IDEAL contactó ayer con el Ministerio de Exteriores para saber cuál era la razón exacta de no afrontar el pago de la repatriación y se limitaron a enviar por correo electrónico una normativa donde dice lo siguiente: «El art. 5, punto 5 de la Orden Ministerial AEX 1059/2002 de bases reguladoras de las ayudas de protección y asistencia consular establece que: Son ayudas para inhumación o incineración las que se conceden por la autoridad competente para hacer frente a estos gastos, en los casos de fallecimiento de un español en el extranjero, cuando los mismos no puedan ser asumidos por sus familiares ni ninguna otra persona o entidad. En ningún caso se autorizarán ayudas para el traslado del cadáver a España o a un tercer país».

Asimismo, también incluye el siguiente párrafo: «El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, consciente de lo complejo y costoso que resulta realizar este tipo de trámites, recomienda a los españoles que viajan al extranjero suscribir previamente un seguro de viaje que cubra este tipo de contingencias. Las embajadas y consulados de España ofrecen a los familiares y allegados el apoyo y la asistencia consular que puedan precisar y que abarca desde la inscripción del fallecimiento en el Registro Civil Consular, a la ayuda en la tramitación de la documentación necesaria y a otras gestiones necesarias ante las autoridades locales».

Iniciativa en change.org

Mientras tanto, una iniciativa en la plataforma change.org ha recogido ya más de 100.000 firmas para pedir al Gobierno central que asuma los gastos de la repatriación de Anda Huete. «Queremos que el Gobierno apoye a Ana y a sus familiares corriendo con los gastos de repatriación del cuerpo de la joven granadina que perdió su vida en el terrible terremoto italiano. El servicio de exteriores de España cuenta con 117 embajadas, 90 consulados y 10 representaciones permanentes en organismos multilaterales. Al servicio de limpieza de la Embajada española en Berlín se destinan 324.000 euros. Para demoler y reconstruir la Embajada en Rabat se destinaron 6.369.197 euros. Solo en un país como Macedonia, el gasto diplomático de España supera los 314.131 euros. ¿De verdad no hay dinero para traer de vuelta a Ana Huete?».