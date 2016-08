May descarta un segundo referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la UE

La primera ministra británica, Theresa May, ha asegurado este miércoles que no hay vuelta atrás en la decisión de los británicos de abandonar la Unión Europea y ha dicho que la salida del marco comunitario será un "éxito".

"Tenemos que ser muy claros en que 'Brexit significa Brexit'", ha dicho May a sus ministros en la primera reunión del gabinete tras las vacaciones de verano, según un comunicado de Downing Street.

"Lo convertiremos en un éxito", ha añadido, precisando que "ello significa que no habrá un segundo referéndum, ni intentos de quedarnos en la UE, de algún modo, por la puerta trasera".

De este modo, la primera ministra ha salido al paso de los rumores sobre disensiones en su gobierno en torno a la ruptura con el bloque europeo, al que el Reino Unido pertenece desde 1973, decidida en el referéndum de junio.

Según la prensa británica, el ministro de Finanzas, Philip Hammond, quiere seguir en el mercado único europeo -lo que obligaría a Londres a aceptar la libre circulación de personas-, mientras otros quieren romper totalmente con la UE.

Además hay también confusión sobre las responsabilidades de los diferentes departamentos gubernamentales en las negociaciones con Bruselas.

Tales negociaciones no empezarán oficialmente hasta que Londres no invoque el artículo 50 del tratado europeo de Lisboa, como corresponde a quien desea abandonar la UE, algo que May dijo que no ocurrirá antes de 2017.