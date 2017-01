El Gobierno presenta el proyecto de ley para activar el 'Brexit'

El Gobierno británico ha presentado hoy en el Parlamento el proyecto de ley que debe autorizar el comienzo del 'Brexit', la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

El llamado proyecto de la Unión Europea (Notificación para la retirada) fue presentado en la Cámara de los Comunes y los diputados tendrán la oportunidad de debatirlo el próximo martes, día 31.

El texto legislativo fue elaborado después de que el Tribunal Supremo, máxima instancia judicial británica, dictaminase el martes que el Ejecutivo de Theresa May necesita autorización del Parlamento antes de activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que inicia las negociaciones sobre la salida de un país comunitario de la UE.

"El pueblo británico tomó la decisión de abandonar la UE" en el referéndum del 23 de junio, "por lo que hoy presentamos un proyecto de ley al Parlmento que nos permitirá activar formalmente el Artículo 50 a finales de marzo", ha señalado el ministro encargado del 'Brexit', David Davis, en un comunicado.

El libro blanco del 'Brexit'

El martes, el Tribunal Supremo sentenció que el Gobierno no puede invocar por su cuenta el artículo, sino que requiere de la intermediación del Parlamento. Davis ha prometido un texto "lo más directo posible" para evitar contratiempos.

La 'premier', Theresa May, ha anunciado este martes que el Ejecutivo publicará un "libro blanco" sobre este tema para que el Parlamento lo analice, en alusión al tipo de documento en el que se recogen propuestas para futuras normativas.

Numerosos legisladores, incluidos algunos de su propio partido, habían pedido a May un informe exhaustivo sobre el proceso que está por venir y para el que no existe todavía calendario cerrado. El Ejecutivo, no obstante, mantiene finales de marzo como plazo límite para activar el Artículo 50.

El Gobierno había respondido a esos llamados asegurando que no creía necesaria la publicación de un documento de este tipo. Pero May cambió de postura el miércoles.