Dimite un ministro rumano «por conciencia» tras despenalizarse la corrupción

El ministro de Comercio y Negocios del Gobierno de Rumanía, Florin Jianu, ha anunciado este jueves su dimisión del cargo por motivos de "conciencia" tras la polémica reforma legal aprobada por el Ejecutivo para suprimir varios delitos de corrupción, y según ha informado el diario local Adevarul.

MÁS INFORMACIÓN El Gobierno de Rumanía aprueba despenalizar algunos delitos por corrupción

La dimisión del ministro de Comercio y Negocios llega horas después de una manifestación que congregó el miércoles a más de 100.000 personas en el centro de Bucarest para mostrar el rechazo a la reforma legal impulsada por el Ejecutivo.

El presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, ya ha dejado claro su rechazo al decreto aprobado por el Gobierno y tiene previsto comparecer en rueda de prensa este jueves por la mañana para hablar sobre la medida y la situación del país tras la masiva manifestación del miércoles, que concluyó con 20 detenidos y cinco heridos, según la agencia de noticias Agerpress.

El decreto aprobado por el Gobierno socialdemócrata liderado por el primer ministro, Sorin Grindeanu, conlleva la despenalización de los delitos de abuso de poder en los que haya implicadas cifras inferiores a 200.000 lei (menos de 44.000 euros).

Eso pondría fin al actual juicio en curso contra el líder de los socialdemócratas Liviu Dragnea, que está acusado de usar su influencia política para conseguir salarios estatales para dos personas que trabajaron en la sede de su partido entre 2006 y 2013.

En su página de Facebook, el ministro Jianu ha contado que no sigue en el cargo porque su "conciencia" no se lo permite tras la "actuación" que ha tenido el Gobierno y ha explicado que adoptó la decisión tras reunirse el miércoles con el Ejecutivo para hablar de esa polémica reforma.

"Dejo aquí mi actividad gubernamental porque esto es lo que mi conciencia me está dictando y no es negociable a ningún precio. He reflejado con responsabilidad lo que moralmente aceptable hacer desde ahora", ha señalado. El ministro ha dicho que tiene "la conciencia tranquila" porque ahora podrá mirar a sus hijos "a los ojos" tras haber dimitido.

"¿Les diría que su padre fue un cobarde y que apoyó acciones que no comparte o que eligió abandonar con la cabeza alta por un tema que no suyo", ha explicado Jianu, en su cuenta personal de Facebook. "He trabajado con fe en estos 28 días de mandato y nunca me ha pasado por la cabeza que mi trabajo se pudiera ver ensombrecido de una forma tan injusta y brutal", ha indicado.

En este sentido, ha dicho que aplazó su decisión confiando en que el Gobierno se daría cuenta de que comete el error y daría marcha atrás pero, al comprobar que no ha sido así, ha decido presentar su renunciar con efecto inmediato. "El futuro del país debe estar en el honor y la honestidad, sin engaños ni imposturas", ha concluido.