El Parlamento escocés pide un segundo referéndum sobre la independencia

El Parlamento escocés ha aprobado por diez votos (69-59) la convocatoria de un nuevo referéndum sobre la independencia de Escocia entre el otoño de 2018 y la primavera de 2019, repaldando así la iniciativa de la ministra principal, Nicola Sturgeon, de solicitar al Gobierno británico la transferencia de la competencia para organizar una consulta, tal como ocurrió en 2014, cuando la mayoría de los escoceses votó por mantenerse en la unión británica.

Más información Los policías que protegen el Parlamento escocés irán armados con pistolas eléctricas

La primera ministra, Theresa May, ha cerrado la vía para la consulta señalando, el lunes, al fin de una entrevista con Sturgeon en Glasgow, que “ahora no es el momento de habla de un referéndum”. May señaló que su prioridad es ahora negociar un buen acuerdo con la Unión Europea para todo Reino Unido. Londres informará oficalmente mañana a Bruselas de su deseo de iniciar las negcoiaciones del 'Brexit'.

Sturgeon inició el debate de esta tarde señalando que, si May persiste en su negativa de aceptar la voluntad del Parlamento escocés, ella presentará una propuesta sobre cómo hacer que avance la agenda de la consulta tras la vacaciones de Semana Santa. Manifestó también sus buenos deseos a May en su tarea de negociar una marcha de la UE a la que la mayoría de los escoceses se opuso.

Los líderes conservadores, laboristas y liberal-demócratas han manifestado su oposición a una consulta que los electores no desean. La afirmación es discutible. Sturgeon y los independentistas se amparan en que, según los sondeos, la mitad de la población no quiere una nueva consulta, pero la otra mitad suma también un 50% si se agregan los que la prefieren en una u otra fecha.

Los sondeos de opinión sí reflejan nítidamente que no ha aumentado el apoyo a la independencia desde el referéndum europeo del pasado junio, en el que la mayoría de Reino Unido expresó su respaldo a la marcha británica de la UE. Los dos últimos sondeos publicados, y que no recogían la reacción al anuncio de Sturgeon sobre la segunda consulta, dan mayorías holgadas al 'no' a la independencia.

Las intervenciones en el debate- que fue aplazado la pasada semana tras conocerse el atentado terrorista en Westminster- reprodujo las divisiones de la sociedad escocesa. Los independentistas afirman que el 'Brexit' avala su deseo de apartarse de Reino Unido para permanecer en el mercado común. Los unionistas creen que Sturgeon simplemente utiliza el 'Brexit' como una excusa para lograr su objetivo principal, la independencia.