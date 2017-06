Entre la decepción y la sensación de indefensión vive la comunidad asturiana de Londres los atentados ocurridos esta madrugada en London Bridge. "El terror no puede ganar". Son palabras de Patricia Rodríguez, que lleva doce años viviendo en la capital británica. La actriz gijonesa afirmó a EL COMERCIO que ha vivido el ataque terrorista con sensaciones contrarias: "Por un lado me encuentro decepcionada, porque tienes la sensación de que no puedes frenar esto; pero por otro, sabes que tienes que seguir adelante, que tienes que dar toda la sensación de normalidad posible, que no puedes permitir que el terror triunfe".

Patricia vive con su pareja al Sudeste de Londres, cerca del London Bridge, donde ocurrieron los atentados de esta madrugada. Una zona "por la que pasamos todos los días" para ir a trabajar. "Pasan miles de personas todos los días y a todas horas por ahí", explicó la actriz gijonesa. "No solía ser un sitio con una fuerte presencia policial y la verdad que, después del atentado del puente de Westminster, alguna vez comentamos que nos extrañaba", relató.

El resto de la comunidad asturiana en Londres vivió entre el estupor y la indiginación los atentados, "pero no con miedo".