Ignacio Echeverría es la última víctima mortal en el atentado de Londres

Ignacio Echeverría es una de las ocho víctimas mortales del atentado del pasado sábado en Londres. Cuatro días han tenido que pasar para que se confirme el deceso del español de 39 años, una espera «inhumana», según el Gobierno español, y que ha acabado en el peor de los desenlaces. Este miércoles, una de sus hermanas confirmaba la muerte a través de Facebook: «Ignacio no sobrevivió al momento del atentado. Gracias a todos los que le quisisteis y cuidasteis. Sabemos que no somos los únicos tristes». «Queremos ver y estar con el cuerpo de Ignacio», continúa la joven, que apunta que «hasta el viernes como pronto» no podrán estar junto al cuerpo del fallecido. «Querríamos que el Gobierno Británico nos permita estar con él...», lamenta. Además, ha dado las gracias al personal administrativo y político español por su ayuda «en hacer esto posible».

También su hermana Isabel, residente en Londres y que desde el día del ataque ha tratado de dar con él en los hospitales de la ciudad, ha agradecido el apoyo recibido en estos días de incertidumbre y ha reconocido los últimos y heróicos instantes que vivió su hermano: «Ignacio intentó parar a unos terroristas y perdió su vida intentando salvar a otros. Igna te queremos y nunca te olvidaremos», ha publicado como homenaje en las redes sociales.

Natural de Ferrol y residente en Madrid, Ignacio Echeverría fue visto por última vez en el lugar de los atentados, en los que ocho personas murieron y 48 personas resultaron heridas (29 permanecen aún hospitalizadas y diez de ellas en estado crítico). Aquella noche, tres individuos arrollaron con su vehículo a la multitud en el puente de Londres y apuñalaron a varias personas en el distrito de ocio Borough Market, donde fueron abatidos por la Policía.

Los amigos del español, con los que volvía de una tarde de patinaje, le vieron por última vez haciendo frente a uno de los yihadistas, que en ese momento apuñalaba a una mujer: «Se tiró de la bicicleta y golpeó al agresor con un monopatín mientras otros dos le agredían por detrás y se quedó tendido en el suelo», relató la familia. Desde entonces, tanto ellos como el Gobierno español se han volcado para tratar de tener información sobre su paradero, ante la prudencia de Reino Unido a la hora de identificar a los fallecidos.

Con la trágica noticia de su muerte, quedan identificados los ocho fallecidos en el atentado.

Xavier Thomas, 45 años, Francia

La Policía británica ha recuperado un cadáver en el río Támesis, cerca del barrio de Limehouse, que puede corresponder al del ciudadano francés Xavier Thomas, desaparecido tras el atentado de Londres, según ha confirmado Scotland Yard. Con él, serían ocho las víctimas mortales, y no siete como se estimó en un inicio. Los testimonios recogidos por la Policía sugieren que Thomas, de 45 años, pudo ser golpeado por la furgoneta que los terroristas lanzaron contra los viandantes en el puente de Londres y haber caído al río. La familia ya ha sido informada del hallazgo, aunque aún no se ha procedido a su «identificación formal», ha apuntado la Policía Metropolitana de Londres (Met). Cuando se produjo el atentado, sobre las 22.00 horas del sábado, Thomas caminaba por el puente en dirección sur junto a su novia, que resultó herida de gravedad.

Sebastien Belenguer, 36 años, Francia

Los medios franceses han confirmado la identidad de la segunda víctima francesa en los atentados. Este joven trabajaba como chef en un restaurante de Londres.

Sara Zelenak, 21 años, Australia

Sara Zelenak acababa de terminar de cenar en el restaurante London Grind junto con una amiga. Celabraban su nuevo trabajo. La joven llevaba trabajando como 'au pair' desde marzo en una familia del sur de Londres y hacía poco que había cambiado de familia. Con ellos debía estar esa noche, pero el matrimonio para el que trabajaba le concedió el día libre. La madre de Sara ha contado en los medios que la joven pudo haber sido víctima de los otros dos atentados que han tenido lugar en Reino Unido este año. «Sara iba a ir al concierto de Ariana Grande en Manchester y estuvo en el mismo punto en el que apuñalaron a un policía en marzo el día previo», explica Julie Wallace, que voló desde Brisbane, Australia, junto a otros familiares y amigos para intentar localizar a su hija, una joven «sensible e inteligente».

Kirsty Boden, 28 años, Australia

La familia de la joven Kirsty confitmó ayer martes que era una de las fallecidas. A través de una carta de despedida, acompañada de una foto de ella sonriente y con un ramo de girasoles, explican que Boden fue apuñalada por uno de los terroristas cuando corría para socorrer a otra víctima. «Ayudar era lo que le gustaba hacer, ser enfermera era su vida. Corrió hacia el peligro y allí perdió la vida», indica la misiva, que recuerda a la australiana como una joven «extrovertida, amable y generosa». «Estamos orgullosos de su valiente acción que demuestra su altruismo. No solo esa noche, sino durante toda su vida», elogian sus parientes, que piden privacidad en esta etapa de duelo.

Christine Archibald, 30 años, Canadá

Christine fue la primera en ser identificada. La joven trabajaba en un refugio para personas sin hogar después de mudarse a Europa desde Columbia junto a su prometido Tyler Ferguson. Según confirmó su familia a la BBC, la pareja se encontraba en Londres pasando el fin de semana, ya que ella nunca había estado en la capital británica. La hermana de su novio contó en Facebook cómo Tyler sostenía a Christine en las manos cuando murió: «Mi hermano perdió al amor de su vida en el London Brige. En un segundo su vida entera le fue robada. No tengo palabras».

Alexander Pigeard, 30 años, Francia.

El joven, con lazos familiares en Saint-Malo, una región de Bretaña situada al noroeste de Francia, trabajaba de camarero en el Boro Bistro, un bar del Borough Market, escenario de la tragedia del sábado. Compartía piso con un amigo, que presenció el ataque. La embajada francesa en Reino Unido confirmó el deceso a través de su cuenta de Twitter.

James McMullan, 32 años, Gran Bretaña.

La confirmación de la muerte de James McMullan llegaba el lunes a través de su hermana, que indicó a 'Sky News' que la tarjeta bancaria del joven británico había sido hallada en uno de los cuerpos.