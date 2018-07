Los ministros del 'Brexit' duro dimiten del Gobierno de May Boris Johnson. / Afp La marcha de David Davis y Boris Johnson señala el inicio de un cisma conservador en vísperas de la negociación con Bruselas IÑIGO GURRUCHAGA Londres Lunes, 9 julio 2018, 18:01

El ministro del Gobierno británico que negociaba el 'Brexit', David Davis, dimitió poco antes de la noche del domingo y el de Exteriores, Boris Johnson en la primera hora de la tarde del lunes, como respuesta al acuerdo del Gabinete, el pasado viernes, sobre la futura relación que desea con la Unión Europea, y que los dos políticos consideran que no ofrece los beneficios de una marcha limpia de la UE.

La dimisión de Davis, anunciada a una hora intempestiva, es típica de la trayectoria de un político de impulsos y gestos fuertes, pero dejaba a otros miembros del Gabinete y en especial a Johnson ante la tesitura de defender públicamente un acuerdo que no comparten o renunciar a su posición en el Gobierno y abrir una crisis potencialmente más amplia y profunda.

Boris Johnson filtró a los medios de comunicación este fin de semana que no comparte el plan de May y que habría descrito durante el debate ministerial como un intento de 'abrillantar un zurullo'; pero no parecía dispuesto a dimitir hasta que la marcha de Davis le dejó en una posición complicada. El grupo más euroescéptico de diputados ya ha calificado el plan como «un agujero negro de 'Brexit'».

La dimisión de Johnson llegó minutos antes de que Theresa May hiciera una declaración en la Cámara de los Comunes sobre el acuerdo en su residencia de Chequers, en la reunión del viernes. En sus palabras a una cámara con ambiente de mofa y de crisis, May defendió su propuesta de crear un 'Brexit' «tranquilo y ordenado» como la adecuada para la población británica.

Laboristas, liberal-demócratas e independentistas escoceses han criticado su plan como insuficientes, porque la búsqueda de una zona de libre comercio con regulaciones comunes para bienes industriales y productos agroalimentarios como insuficientes, porque quieren permanecer en la unión aduanera, en el caso laborista, o en el mercado común y la unión aduanera, en el caso de los otros.

May ha rechazado las propuestas de los partidos de la oposición para unirse en un acuerdo nacional, porque está comprometida con el abandono del mercado común y de la unión aduanera. Aunque las intervenciones de conocidos euroescépticos conservadores fueron ambiguas sobre la declaración de la primera ministra y el plan aprobado en Chequers, no parece que el plan tendría una mayoría en el Parlamento incluso si fuese aceptado por por el resto de la UE.

Impredecible

May ha nombrado a Dominic Raab como nuevo ministro. Su aceptación del cargo significa que está dispuesto a defender el plan aprobado por el Gabinete. El desconcierto de la política británica se ilustra con el hecho de que Davis conociera los detalles del plan el miércoles pero dimitió en los últimos minutos del domingo y que Raab ha aceptado sustituirle sin tiempo para estudiar todo el documento acordado por sus colegas ministeriales y que define ahora su cartera.

Davis y Johnson creen que preservar el acceso de bienes industriales y productos del sector agroalimentario aceptando las regulaciones europeas llevará a nuevas concesiones y que con ese plan Reino Unido no reuperará su plena soberanía legal ni tendrá libertad para firmar tratados comerciales con terceros. Y afirman que fue esa la decisión de los votantes en una consulta en las que se les preguntaba si querían quedarse o marcharse de la UE.

El plan de May es saludado por quienes fueron, como ella, partidarios de la permanencia. Pero una parte sustancial de su partido cree que un 'Brexit' puro será beneficioso para el país y la tensión entre esas dos facciones, con muchos matices intermedios, ha atravesado el Partido Conservador durante tres décadas y cristaliza ahora en el momento decisivo de la marcha británica de la UE con unas consecuencias impredecibles.