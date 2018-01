Los británicos no estarán solos May, durante una recepción. / Eddie MULHOLLAND (AFP) Theresa May crea un departamento para luchar contra la soledad, que afecta a nueve millones de personas en Reino Unido ÁLVARO SOTO Madrid Jueves, 18 enero 2018, 00:33

Reino Unido ha decidido actuar contra uno de los grandes problemas de la sociedad moderna: la soledad. La primera ministra, Theresa May, anunció ayer la creación de un departamento dependiente del Ministerio de Sociedad Civil que se ocupará específicamente de luchar contra el aislamiento que sienten nueve millones de británicos. «Para muchas personas, la soledad es su triste realidad», ha recordado May, justo antes de que la ministra Tracey Crouch, a la que ha encargado esta misión, haya pedido el apoyo de «voluntarios, empresas y políticos de cualquier partido» para conseguir «significativos progresos» en los próximos tiempos, en los que se pondrá el foco principalmente «en las personas ancianas, en los que han perdido a seres queridos y en aquellos que no tienen con quien hablar».

La soledad ha devenido en una epidemia nacional, como constatan los médicos, que atienden a una media de entre uno y cinco pacientes al día por esta causa. Además, unos nueve millones de británicos (uno de cada siete) se sienten aislados, la mayoría de la gente de más de 75 años vive sola, igual que los adultos con discapacidad, y 200.000 personas aseguran que pasan hasta un mes sin hablar con un amigo o con un familiar, según un informe hecho público por el Gobierno y que ha encendido todas las alarmas.

Porque la soledad mata: quienes no mantienen contacto con nadie tienen más probabilidades de sufrir demencia, mortalidad temprana y alta presión arterial. Los profesionales médicos dicen que estar solo es peor que fumar quince cigarrillos al día.

El Gobierno anunciará durante este 2018 qué tipo de medidas tomará el nuevo departamento. Por ahora se sabe que será interministerial, que primero buscará medir con datos precisos la soledad en Reino Unido y que finalmente, dedicará recursos, a través de fundaciones y ONG, a paliar el problema.

El nuevo ente gubernamental nace con un apoyo unánime de las instituciones y de la población porque, entre otras razones, es el gran legado de la diputada laborista Jo Cox, asesinada a los 41 años en junio de 2016 durante un encuentro con electores en Birstall, una ciudad de cuya circunscripción era parlamentaria. En sus últimos meses de vida, Cox participó en la Comisión sobre la Soledad del Parlamento británico, y sus conclusiones son ahora las que acepta Theresa May. «Jo estaría encantada. Cuando los niños se despierten por la mañana, les voy a decir cómo su madre -aunque ya no esté aquí- sigue haciendo del mundo un lugar mejor», escribió en Twitter Brendan Cox, el viudo de la política asesinada.

Alejados de los tradicionales conceptos de ministerio y no siempre tomados en serio, por todo el mundo surgen cada vez más departamentos que se encargan de mejorar la vida personal de los ciudadanos. Bután fue el pionero al crear en 1972 el Ministerio de la Felicidad, y su ejemplo lo han seguido, por ejemplo, Venezuela o el estado de Imo, en Nigeria.