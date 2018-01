Un informe confidencial del Gobierno cree que Reino Unido perderá tras el 'Brexit' La económica británica perderá crecimiento potencial con cualquiera de las tres opciones que Bruselas plantea a Londres IÑIGO GURRUCHAGA Corresponsal en Londres Martes, 30 enero 2018, 18:26

La economía británica perdería su crecimiento potencial en los próximos quince años en cualquiera de las tres opciones disponibles en este momento para la futura relación de Reino Unido con la Unión Europea, según un informe elaborado por el Gobierno y que ha sido filtrado a 'Buzzfeed'. La publicación del informe llega en un momento de agria división en el grupo parlamentario conservador.

El informe lleva el título de 'Análisis de la salida de la UE, informe ministerial conjunto' y se fecha en este mes de enero. Ha sido presentado a diferentes ministros en reuniones uno a uno y, según publicó 'The Times' el lunes, toda la documentación es retirada tras la reunión para evitar filtraciones. Así se preparaba el debate que un comité ministerial mantendrá el próximo miércoles.

Según la información de 'Buzzfeed', el estudio de impacto contempla las tres opciones que parecen posibles según las guías de negociación y de las declaraciones de la Comisión Europea en los últimos meses. Serían un acuerdo comercial algo más desarrollado que el firmado con Canadá, que Reino Unido tenga acceso al mercado común como miembro de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) o que no haya acuerdo.

Esta última opción, que dejaría a Reino Unido regido por las normas de la Organización Mundial de Comercio para sus relaciones con el mercado común de la UE causaría una mayor merma del crecimiento de la economía británica, evaluada en el informe filtrado en torno al 8% a lo largo de los próximos 15 años. Un acuerdo al estilo canadiense causaría una merma del 5% y permanecer en la EFTA un 2%.

Debate especulativo

Portavoces del Ministerio para la Marcha de la UE, creado para la negociación del 'Brexit', resaltaron que el informe no contempla el acuerdo al que aspira el Gobierno de Theresa May, que lo ha definido repetidamente como “una relación profunda y especial”. También ha sido definido como Canadá Plus para sugerir un tratado que se extienda a los servicios financieros.

Los euroescépticos más comprometidos se agitan en los últimos días porque perciben que la negociación con la UE está siendo guiada por ministros y funcionarios que no creen en los beneficios de la marcha e intentan reducir la separación cuanto sea posible. Su afán es recobrar una independencia absoluta para alcanzar acuerdos comerciales con terceros países, que supere los límites impuestos por la pertenencia a la UE.

El informe no expresa optimismo sobre ese futuro imaginado. Considera que habrá un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos, pero que significará un aumento del 0.2% del PIB británico, y que acuerdos con economías asiáticas- Corea del Sur, China, India,…- pueden generar un crecimiento máximo del 0.4%. La agricultura sería el único sector que se beneficiaría de esta libertad, según el estudio de impacto.