La UE y Reino Unido acuerdan las bases de su divorcio

El problema irlandés

El tema clave era Irlanda y, al final, se ha logrado un compromiso político para evitar que haya una frontera dura, como ha explicado el negociador jefe de la UE, Michel Barnier. No hay que olvidar que este asunto fue el que rompió la negociación a comienzos de semana, ya que los socios políticos de May, los unionistas irlandeses del Partido Democrático Unionista (DUP), no dieron su OK al principio de pacto alcanzado.

En el otro lado del teléfono estaba el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, que no estaba dispuesto a levantar de nuevo una frontera física en la isla. Al conocer el acuerdo, ha mostrado sus satisfacción porque cumple con «todas» las demandas planteadas por su Gobierno, ya que el texto «propone que las dos jurisdicciones de la isla no tendrán divergencias reguladoras tras su divorcio y protege el acuerdo de paz del Viernes Santo (1998)

De esta manera, dijo, se evitará el restablecimiento de una frontera estricta en la isla, clave para sus economías, y los ciudadanos norirlandeses seguirán teniendo derecho a la nacionalidad irlandesa y comunitaria, como establece el acuerdo de paz. «Hemos logrado todo lo que nos habíamos planteado en la primera fase de estas negociaciones. Hoy es un día importante para Irlanda», ha enfatizado Varadkar.