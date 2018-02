Salah Abdeslam decide no volver a su juicio en Bélgica Dibujo de Abdeslam realizado ayer. / Afp El único miembro vivo de los comandos que asesinaron a 130 personas el 13 de noviembre de 2015 en París no tiene obligación de asistir presencialmente al proceso EFE Bruselas Martes, 6 febrero 2018, 15:15

El único terrorista que sobrevivió a los atentados yihadistas de París en 2015, Salah Abdeslam, al que se juzga esta semana en Bélgica por un tiroteo con la Policía en 2016, no volverá a comparecer en el juicio, según anunció hoy el Tribunal Correccional de Bruselas.

"El señor Salah Abdeslam ha informado al tribunal que no desea comparecer en la audiencia de este jueves 8 de febrero", anunció en un comunicado el presidente de la corte, Luc Hennart. El presunto terrorista, que no tenía obligación de asistir presencialmente al proceso, compareció ayer en la primera sesión del juicio, aunque no respondió a las preguntas del tribunal. "No deseo responder a ninguna pregunta (...). Se me acusa, aquí estoy. Mi silencio no me hace culpable ni criminal, es mi defensa", se limitó a decir Abdeslam, quien agregó que depositaba sus esperanzas en Alá.

El supuesto terrorista fue el único miembro de los comandos que asesinaron a 130 personas el 13 de noviembre de 2015 en París que no se suicidó o resultó abatido en el ataque, aparentemente porque su cinturón explosivo no funcionó. Tras esos atentados, el sospechoso, de nacionalidad francesa y origen marroquí criado en Bruselas, se escapó a Bélgica y permaneció huido durante cuatro meses en los que se convirtió en el criminal más buscado de Europa.

Tres días antes de su captura, Abdeslam protagonizó un tiroteo en Bruselas contra policías belgas y franceses que intentaban detenerle cuando se encontraba en un apartamento en la comuna bruselense de Forest junto al tunecino Sofien Ayari, también procesado en Bruselas, y junto al argelino Mohamed Belkaid, muerto en el asalto. Finalmente, Abdeslam fue apresado en la capital belga el 18 de marzo de 2016. Cuatro días más tarde, otros cuatro terroristas islamistas del mismo grupúsculo con base en Bruselas atentaron contra el aeropuerto y la red de metro de la ciudad, asesinado a 32 personas.

La Fiscalía pidió ayer 20 años de cárcel contra los dos acusados como "coautores" del tiroteo, la pena máxima posible, y el cumplimiento obligatorio de al menos 13 años por tentativa de asesinato terrorista. El jueves está previsto que se reanude el proceso con la declaración de algunas de las partes civiles de la causa y con el alegato de la defensa de Ayari, de 24 años, y Abdeslam, de 28.

Abdeslam se encuentra normalmente encarcelado en la prisión francesa de Fleury-Mérogis, al sur de París, en una celda de 9 metros cuadrados con videovigilancia las 24 horas del día. Las autoridades francesas acordaron que durante el juicio en Bélgica por el tiroteo el sospechoso pernoctase en la prisión de Vendin-le-Vieil, cercana a la fronteriza ciudad de Lille, y que desde ahí fuera trasladado al tribunal.

Está previsto que el juicio por el tiroteo en Bélgica, en el que tres agentes resultaron heridos, concluya este jueves o, como máximo, el viernes. Abdeslam también tendrá que enfrentarse eventualmente a un macrojuicio en Francia para el que aún no existe fecha por su implicación en los atentados de París, los más graves en suelo francés desde la Segunda Guerra Mundial