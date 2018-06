Trámite simple y rápido para residentes españoles tras el 'Brexit' Banderas de España y del Reino Unido en una calle de Londres. / Ben Stansall (Afp) Solicitud con el móvil, 75 euros de coste y residencia por tiempo indefinido tras cinco años de estancia continua IÑIGO GURRUCHAGA Londres Jueves, 21 junio 2018, 16:22

Los españoles y ciudadanos de la UE en Reino Unido obtendrán residencia por tiempo indefinido tras el 'Brexit' rellenando un cuestionario en una aplicación de su teléfono móvil o en un ordenador. El Ministerio de Interior confirmará con su número de identificación fiscal o de la Seguridad Social que han permanecido en el país durante cinco años y se estampará en un plazo de dos semanas una señal digital en su carnet de identidad o en su pasaporte.

El Gobierno británico creen que la gran mayoría de los residentes europeos tiene un puesto de trabajo y que ese procedimiento rápido permitirá tramitar sus solicitudes entre marzo de 2019 y junio de 2021. Quienes han pasado menos de cinco años en Reino Unido recibirán un permiso temporal a la espera de que cumplan ese tiempo de residencia requerido. Quienes no consten en Hacienda o en la Seguridad Social, podrán regularizar su situación con otros documentos, como estadillos bancarios o del pago de tasas municipales.

El ministro de Interior, Sajid Javid, ha puntualizado que la actitud de su departamento será, por defecto, la de otorgar el permiso de residencia. Incluso si se rechaza, nadie será deportado, porque, si el solicitante no puede justificar su estancia durante los cinco años, obtendría la residencia temporal a la espera de que cumpla ese plazo. El ministerio ha publicado un documento de 57 páginas en el que se explica el procedimiento.

Además de la identidad y de los números de identificación o de los documentos alternativos, el cuestionario pide al solicitante una declaración sobre antecedentes penales, que será comprobada con las bases de datos a las que tiene acceso el Gobierno británico. Actos delictivos graves podrían justificar el rechazo de la solicitud. Habrá entes independientes de supervisión para resolver disputas y el recurso de apelar a los tribunales británicos.

«No subestimamos la magnitud del reto», dice el documento. El número de residentes europeos es, según cifras oficiosas, de unos 3 millones. Aunque el Gobierno quiere poner en marcha el procedimiento al final del verano, por el momento solo para móviles con el sistema operativo Android, prevé que en marzo funcionará a pleno rendimiento. Con un plazo de dos años y tres meses para las solicitudes, tendrá que tramitar un promedio de unas 4.500 solicitudes cada día laborable. El Gobierno confía en su capacidad. Tramita 7 millones de pasaportes cada año.

Igual sin acuerdo

El Ministerio de Interior ha recibido una dotación de 343 millones de euros para acometer esta tarea específica. Los técnicos del Gobierno creen que asignaciones presupuestarias adicionales serán necesarias. Ha gastado ya 195 millones en el alquiler y construcción de sedes y ha contratado a mil empleados de los 1.500 previstos. El coste de la tramitación para los residentes será de unos 75 euros, por lo que el procedimiento será deficitario para las arcas del Tesoro británico.

La «Declaración de Intenciones' publicada por el Gobierno británico presenta los detalles de la implementación del acuerdo alcanzado entre Londres y Bruselas sobre residentes. Refleja los derechos pactados de residencia de familiares dependientes en el futuro, pero otros aspectos sobre residencia de relaciones establecidas con posterioridad al cierre de este procedimiento serán regidos por nuevas reglas de inmigración que apruebe el Parlamento británico.

Para el caso de que la negociación sobre la futura relación entre Reino Unido y la Unión Europea fracase y no se llegue a un acuerdo, portavoces del Gobierno afirman que la primera ministra, Theresa May, ha confirmado en sus discursos que no tiene intención de variar estas reglas para lograr la residencia por tiempo indefinido; que están recogidas además en la ley sobre la Marcha de la UE, cuya tramitación parlamentaria ha concluido esta semana.