Golpean a un perro y lo tiran a un contenedor al darlo por muerto Momento en el que el perro es rescatado. / AYUNTAMIENTO DE ZALLA La Policía rescató al animal, famélico y con varias lesiones, después de que un vecino lo oyera gemir entre las bolsas de basura SERGIO LLAMAS Martes, 19 diciembre 2017, 18:49

El buen oído de un vecino permitió salvar una vida este domingo en el municipio vizcaíno de Zalla. Al ir a echar la basura, escuchó un lamento procedente de un contenedor, donde un perro permanecía acurrucado con signos de haber sufrido malos tratos y una herida grave en la cabeza. Tras alertar a la Policía Local, el animal fue trasladado a la Casa de El Perro, en Sopela, donde ingresó en cuidados intensivos. Según apuntaron los cuidadores, «necesita mucho descanso».

La asociación a favor de los derechos de los animales Asoaya se ha propuesto localizar al responsable de este suceso. «Hemos presentado una denuncia ante la Policía Local y vamos a investigar. Se van poner carteles y vamos a ver si alguien reconoce al animal», avanzó ayer uno de los miembros de la asociación, Alfonso Sáinz, quien señaló que se trata de un ejemplar de caza. «Parece un acto violento. Tiene toda la pinta de que le han dado un golpe en la cabeza y lo han tirado sin conocimiento dándolo por muerto», razonó, antes de apuntar que el animal fue encontrado con uno de sus ojos «destrozado».

La Policía Municipal también ha iniciado sus pesquisas y revisado las grabaciones de los locales que se encuentran en la zona, entre ellas la de un tanatorio próximo al lugar en el que se halla el contenedor de basura. Hasta el momento la investigación no ha permitido localizar al responsable del ataque.

«El perro no tenía chip. Por lo que nos han dicho donde le están atendiendo se encontraba famélico -pesa 14,75 kilos-, tiene una otitis crónica con posible perforación de oído no tratada y un ojo en muy mal estado, además de un traumatismo craneoencefálico», señalaron en la guardia urbana que, al comprobar el estado del can, decidió trasladarlo «de urgencia». Para ello recurrieron a la empresa que se encarga del servicio de recogida de animales en el municipio. Según afirmaron, se trata de la primera vez que se produce un caso de este tipo en la localidad encartada.