Puigdemont cesa a tres consejeros del PDeCAT para ir hasta el final con el referéndum 01:31 Foto de familia del nuevo Govern. / Foto: Andreu Dalmau (Efe) | Vídeo: Europa Press Munté, Jané y Ruiz se unen a Jordi Baiget como consejeros destituidos. Les sustituyen Turull, Forn y Clara Ponsatí CRISTIAN REINO Barcelona Viernes, 14 julio 2017, 19:48

Carles Puigdemont ya tiene un gobierno diseñado a su medida, comprometido al 100% para buscar el conflicto con el resto de España. El presidente de la Generalitat ha cesado esta mañana a tres de sus consejeros, todos ellos del PDeCAT, en principio los que habrían expresado dudas respecto al proceso y al referéndum. Puigdemont trata de blindar la celebración de la consulta, toda una incógnita en estos momentos, con la destitución de Neus Munté, Jordi Jané y Meritxell Ruiz. Munté ocupaba la consejería de la Presidencia y era portavoz del gobierno y el PDeCAT la reserva como futura candidata en caso de que se produzcan inhabilitaciones.

Los casos más significativos son los de Jané y Ruiz, responsables de Interior y Educación, dos carteras clave en el 1-O, pues de Interior dependen los Mossos, que podrían recibir órdenes de incumplir resoluciones judiciales, y Enseñanza tiene la titularidad de los colegios e institutos que deben servir como locales electorales. Puigdemont sustituye a los tres consejeros de su partido por perfiles más secesionistas: Jordi Turull (Presidencia y portavoz), Joaquim Forn (Interior) y Clara Ponsatí (Educación).

Golpe de autoridad de Puigdemont, con el que quiere cerrar la crisis abierta tras el cese de Jordi Baiget, pero al mismo tiempo gesto de debilidad del presidente de la Generalitat, pues los cambios son los que ha exigido Oriol Junqueras, que ejerce ya casi de presidente de facto. Además de los tres consejeros, causa baja del Govern el secretario del Gobierno, Joan Vidal de Ciurana, que está en las mismas tesis que Baiget y que también es del PDeCAT, que suma tres bajas en la remodelación del gobierno.

Asimismo, Puigdemont ha anunciado cambios en la configuración de la estructura de su gabinete. De tal manera, que el área de procesos electorales pasa de Gobernación a Vicepresidencia. En la práctica, supone que Oriol Junqueras asume la gestión y organización del referéndum. Puigdemont ha anunciado también que todas las decisiones que tome el ejecutivo serán colegiadas, pero se crea un órgano de coordinación política, formado por el presidente, el vicepresidente y sus secretarios, que coordinará todo lo relativo al referéndum. Será el núcleo duro del ejecutivo,

«Son los últimos momentos del proyecto separatista» La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha asegurado que los cambios en la composición del Govern son "los últimos momentos del proyecto separatista". Ha calificado los cambios de purga y ha destacado que "la única buena noticia es que queda poco para ver que se acaba ya" el proceso independentista, ha informado Cs en un comunicado. "Se había dicho que había muchos 'Baigets', mucha gente que decía a Puigdemont que esto era una locura", ha añadido en referencia al cese del exconseller Jordi Baiget por dudar del referéndum. Ha pedido a Puigdemont que ponga "las urnas de verdad" y convoque elecciones autonómicas, y ha erigido a Cs como la alternativa democrática que puede hacer de interlocutor con el Gobierno central. La formación naranja apuesta por negociar una reforma constitucional para mejorar la vida de todos los españoles y no "para contentar a Puigdemont y a Junqueras de aquí al 1-O como pretenden los socialistas".

El presidente de la Generalitat ha asegurado que el próximo 1-O habrá urnas. “El 1-O votaremos en un referéndum, hecho por el Govern y con un resultado vinculante. Que la gente que vaya a votar, sepa que tendrá consecuencias”ha afirmado. “No tenemos ninguna intención de que no haya referéndum. Se nos hace difícil que no lo haya. No sabemos cómo se puede impedir”, ha dicho.

Según Puigdemont, en una rueda de prensa en el Palau de la Generalitat ofrecida junto a Oriol Junqueras, el próximo 1 de octubre acabará una etapa, la de la Cataluña autonómica, y se abrirá otra. “Al día siguiente del 1-O empezará una nueva etapa en función de la voluntad de los catalanes. O será una nueva etapa autonómica o etapa que Cataluña empezará a caminar hacia el Estado independiente”, ha rematado.