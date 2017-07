Puigemont pide «firmeza y compromiso» con el proceso al nuevo consejero de Cultura Carles Puigdemont, aplaudido en un acto. / EFE La Cámara catalana aprobará la ley de referéndum a principios de septiembre; Junqueras afirma que la legalidad española no es «legal» CRISTIAN REINO Barcelona Miércoles, 5 julio 2017, 12:59

La ley del referéndum, que Junts pel Sí y la CUP presentaron ayer en dos actos, uno en el Parlamento y otro en el teatro nacional de Cataluña, se aprobará a principios de septiembre. La norma, que establece el compromiso de que la Cámara catalana proclame la independencia en caso de victoria del sí, debe dar cobertura legal a la consulta del 1-O, aunque con toda seguridad, en cuanto sea aprobada, será automáticamente suspendida por el Tribunal Constitucional. El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha amenazado esta mañana con hacer oídos sordos a una eventual anulación del Constitucional. "Cumpliremos la ley, la única ley que hay, la única posible", que es la que se deriva del derecho internacional, ha insistido.

A su juicio, "será un acto de obediencia de la legalidad vigente que se deriva del derecho internacional". Y es que, según ha afirmado Junqueras, la legalidad española no es legal por no permitir el derecho de autodeterminación. "La supuesta legalidad del Estado español es una legalidad que no es legal porque no sigue el mandato del derecho internacional que él se autoimpuso que debía cumplir", ha dicho en TV-3. "El primero de los derechos humanos es el derecho a la autodeterminación, y el estado español se obligó a sí mismo, a través de la firma del Convenio de derechos civiles y políticos, a generar su legislación y a interpretarla según este derecho internacional", ha señalado. Junqueras ha descartado cualquier posibilidad de dar marcha atrás: "No, por el amor de dios, por quien nos toma", ha asegurado.

Mientras, Carles Puigdemont ha presidido esa mañana la toma de posesión de Lluís Puig, como nuevo consejero de Cultura, en sustitución de Santi Vila, que asume la cartera de Empresa, después de que Jordi Baiget fuera fulminado por mostrar sus dudas con el referéndum. En esta línea, el presidente de la Generalitat ha agradecido al nuevo miembro de su gobierno, el primero que elige, su "firmeza" y "compromiso" al aceptar el cargo. Poco antes, en el acto en que ha anunciado que el cineasta griego, Costas Gavras, es el ganador del premio internacional Cataluña, el dirigente nacionalista ha evitado replicar a Mariano Rajoy, que ha calificado el proceso de "delirio autoritario y frentista. Eso sí, Puigdemont ha recomendado la pélicula 'Estado de sitio', de Gavras, para ilustrar el momento político actual.