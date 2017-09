Rajoy pide una Diada de «libertad, convivencia y respeto» para todos Nuria Marín, Ada Colau y Carles Puigdemont. / Efe «No habrá crispación ni tensión en la Diada porque el pueblo catalán es pacífico y democrático», ha dicho Forcadell AGENCIAS Barcelona Lunes, 11 septiembre 2017, 13:48

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha felicitado este lunes a Cataluña en la Diada y ha pedido "libertad, convivencia y respeto para todos los catalanes" en la celebración de este día festivo. En un tuit que lleva la firma MR -que acredita que se trata de un mensaje escrito personalmente por Rajoy y no por su equipo- el jefe del Ejecutivo felicita a los catalanes. "Por una Diada de libertad, convivencia y respeto para todos los catalanes. Feliz Día. MR", escribe Rajoy.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido este lunes un nuevo acuerdo para dar solución al conflicto catalán y ha abogado por la convivencia y el respeto. "Por la vía del diálogo, la convivencia y el respeto; un nuevo acuerdo para Cataluña es posible", ha publicado en su cuenta personal de Twitter este lunes coincidiendo con la celebración de la Diada en la Comunidad Autónoma.

El portavoz del Govern, el conseller Jordi Turull, ha augurado que en la manifestación "habrá aún mas civismo, alegría y respeto que otros años, por más provocaciones que haya". En declaraciones tras la ofrenda floral que el Govern hace cada año ante el monumento de Rafael Casanova, ha avisado de que nadie lo estropeará ahora, después de tantos años de manifestaciones en que "no se ha roto ni un cristal ni se ha tirado un papel al suelo". Al preguntársele si considera el Gobierno central prevé violencia ante el referéndum, ha respondido que el Ejecutivo de Mariano Rajoy "tiene un problema de percepción" con la realidad catalana si prevé que haya altercados o violencia.

Por su parte, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha descartado que pueda haber altercados: "Por mucho que lo piensen, no habrá crispación ni tensión porque el pueblo catalán es pacífico y democrático". Forcadell llamado a los catalanes a salir a la calle para reclamar su 'derecho a decidir' porque, "a diferencia de otros años, el 1 de octubre está ya muy cerca". Preguntada por si esta es la última Diada en que se van a convocar movilizaciones independentistas, ha dicho que "seguro que el año que viene se volverá a salir a la calle, pero no para pedir votar, sino que será otra cosa".

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha advertido este lunes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que "un buen gobernante debe saber escuchar las demandas del pueblo; en este caso, de Catalunya, donde son muchas las voces que piden algo tan básico como un referéndum". "Rajoy no se puede seguir escondiendo detrás de jueces y fiscales. No podemos seguir viendo imágenes tan vergonzantes" como los registros policiales de estos días sobre posible organización del 1-O, ha dicho. Colau ha llamado a participar en la celebración de la Diada como un día en que los catalanes reivindican de forma cívica alegre y determinada -ha dicho- "que se escuche a Catalunya por el derecho a decidir".

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha llamado este lunes a la unidad civil y ha reivindicado que tanto Cataluña como su fiesta de la Diada son "de todos los catalanes", no solo de los independentistas. "Es un día para reivindicar la unidad y criticar a los que dividen Cataluña entre buenos y malos, entre súbditos y antidemócratas", ha declarado tras la tradicional ofrenda floral del PSC al monumento de Rafael Casanova por la Diada, en la que el público le ha recibido con silbidos y gritos de 'Botifler' y 'Votaremos'. Iceta ha dicho que respeta la libertad de expresión y afronta las críticas "siempre que se respete a todo el mundo", y ha asegurado que, cuando los catalanes van unidos, son invencibles.

El expresidente de la Generalitat Artur Mas (PDeCAT) ha asegurado este lunes que los catalanes están en el "sprint final" de un 1 de octubre que será un "éxito", y ha hecho un llamamiento a hacer un "esfuerzo final" y a "acumular fuerzas" frente a la "intolerancia" del Gobierno. En declaraciones a los medios, el expresidente catalán ha hecho un llamamiento a "hacer un último esfuerzo" y a "acumular fuerzas" en la recta final del proceso soberanista, que hay que acometer con "ilusión", pero también con "compromiso para hacer valer la democracia". "Ha costado mucho llegar hasta aquí. La oposición del Estado y del Gobierno son fuertes y duras, muy intransigentes e intolerantes, pero un pueblo determinado a hacer valer su voz y a votar, que tiene las instituciones al lado y a los políticos dispuestos a llegar hasta el final, un pueblo así se sale con la suya", ha opinado.

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha señalado al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, como único "responsable" de las "consecuencias que se deriven" del "choque entre catalanes" al que a su juicio está conduciendo el Govern con el referéndum que convocó para el 1-O. Arrimadas ha subrayado que "enfrentar a tus ciudadanos es algo que no puede hacer ningún presidente", por lo que ha definido la hoja de ruta de Puigdemont como "el error más grave que ha cometido" un presidente de la Generalitat. Por ello, ha advertido de que "todas las consecuencias que se deriven" del pulso por el 1 de octubre tendrán "un solo responsable", que es Puigdemont, porque "está poniendo por delante de la paz social, del sentido común y de la legalidad un proyecto que no va a ninguna parte y que solo va a conseguir enfrentar a los catalanes".

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha reprochado al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que no se oponga al referéndum. "Nadie que apoye este golpe a la democracia puede aspirar a ser presidente de España", ha dicho Rivera, denunciando luego la "tremenda irresponsabilidad histórica" de Podemos al evitar alinearse abiertamente con los partidos contrarios al 1-O. "No se puede estar en misa y repicando", ha alertado Rivera en referencia a Iglesias, que a la misma hora estaba en Santa Coloma de Gramenet junto a Colau. Y tras recordar que Puigdemont ha sugerido que no acataría una inhabilitación decretada por el Tribunal Constitucional, Rivera ha ironizado: "¿Es Superman? ¿Es Batman? No, es Puigdemont, pero se va a pegar una castaña contra la ley, los jueces, los fiscales, los policías, los funcionarios y el reglamento del Parlament".

El vicepresidente del Área de Relaciones Internacionales e Institucionales del FC Barcelona, Carles Vilarrubí, ha evitado posicionarse claramente sobre una hipotética independencia de Cataluña y se ha limitado a sugerir que el club azulgrana "jugará donde jueguen Espanyol y Girona". "No entiendo por qué sólo nos preguntan a nosotros y no al resto de equipos catalanes", ha dicho también. "En cualquier caso, no soy vidente político y el Barça no es un actor de la situación política en Cataluña. Por lo tanto, nuestra preocupación no es ésta, la de hacer videncia, sino el partido e mañana con la Juventus y ganar mañana", ha afirmado.