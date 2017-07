Rosendo Naseiro, extesorero del PP: «Nunca le pedí dinero a nadie» Rosendo Naseiro. / Efe Niega que los populares se financiaran con donativos aunque reconoce que a Fraga le «entregaban talones en los mítines» MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid Jueves, 13 julio 2017, 10:04

Rosendo Naseiro, tesorero del PP desde 1989 a 1990 y antes de AP, ha negado que ambas formaciones se financiaran de forma irregular con donativos. El anciano, con grandes problemas de audición y entendimiento, ha asegurado de forma tajante que “nunca le pedí dinero a nadie”, en referencia a que no reclamó fondos a empresas para la caja de los populares.

“Nunca he pedido ni he autorizado a nadie” a pedir donativos, ha insistido el compareciente en la comisión de investigación en el Congreso sobre la supuesta financiación irregular del PP. “Todo lo que se ha hecho lo he hecho en condición oficial”, ha apuntado, al tiempo que ha sostenido que tampoco se autorizó a nadie en la tesorería para reclamar fondos a empresas. Eso sí, ha reconocido que “a veces en los mítines le entregaban un talón a Fraga”.

Naseiro, que reconoció en su día en sede judicial esos donativos, ha desmentido esas afirmaciones y se ha quejado de que se remuevan asuntos de hace 30 años. Además, ha recordado que nunca ha sido condenado y que es “ilegal” intentar acusarle o tratar de un caso que fue sobreseído.

Según el extesorero, “el dinero llegaba de sobra”, con los fondos públicos. “No había otro tipo de financiación. No busquen cosas raras”, ha espetado Naseiro. “No hay derecho que se esté mencionando el caso Naseiro, que está muy aparcado en el Supremo”. “Esto es un tribunal”, ha denunciado el exresponsable de las cuentas populares.

Naseiro ha dicho que “es rotundamente falso” que, tal y como dijo en su día Luis Bárcenas, que la caja B del partido comenzara en su época.

La sesión está siendo muy bronca, con constantes interrupciones de los populares. A ello se suma el hecho de la avanzada edad del compareciente, que no está agilizando el interrogatorio.

El presidente de la comisión, Pedro Quevedo, ha echado un rapapolvo a los diputados, a los que ha pedido que “se comporten ustedes a la altura de lo que se espere”.