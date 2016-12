Doña Genoveva Monteserín Díaz

falleció en Gijón, el día 23 de diciembre de 2016, a los 91 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

D. E. P.

Sus hijas: Ana, Feli (Confitería Duquesa) y María del Mar Is Monteserín; hijos políticos: José Manuel Suárez Díaz, Paulino Candanedo Pérez y Ernesto Suárez Grande; nietos: Iván y Graciela Suárez Is; Paulino Candanedo Is; Ernesto y Pablo Suárez Is; nietos políticos: Ángeles Fernández, David Laguna y María Tuñón; bisnietos: Álvaro, Deva y Alba; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia,

RUEGAN una oración por su alma. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Julián de Somió, Gijón, a las SEIS de la tarde de HOY SÁBADO, día 24, y a continuación su traslado al Tanatorio Gijón-Cabueñes, donde sus restos mortales serán incinerados.

Capilla ardiente: Tanatorio Gijón-Cabueñes, sala 8. Teléfono 984 15 70 08.

Esquelas y pésames: www.esquelasdeasturias.com