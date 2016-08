Los resbalones en el Palacio se pagan a escote

Sepa que si usted se cae a la entrada del centro comercial del Calatrava, la culpa será en parte suya. No del resbaladizo pavimento colocado que motivó, junto a la inmovilidad de la visera, que el Ayuntamiento no devolviese parte del aval de las obras a la promotora Jovellanos XXI en 2011. Cinco años después, el suelo es el mismo, pero constan ya, al menos, cinco reclamaciones de miles de euros del Ayuntamiento por caídas en ese espacio. La última de una señora que cayó un día lluvioso de octubre y que no ha cobrado aún, porque los técnicos consideran que hubo «culpas concurrentes». Vamos, que haber tenido cuidado, porque «la jurisprudencia» ha señalado «que no puede pretenderse que las calles siempre estén en perfecto estado» y que, en este caso, es «de conocimiento público que las baldosas de la plaza de acceso al centro comercial son resbaladizas, sobre todo en días de lluvia». El argumento sirve al instructor del expediente para reducir a la mitad la compensación por los daños que pedía esta mujer, que como consecuencia de la caída estuvo 76 días de baja, y dejarla en 3.098 euros.

Eso sí, señala el Consejo Consultivo ante el que ha acabado la reclamación, sin que ninguno de los dos informes técnicos que figuran en el expediente hayan aclarado si las baldosas colocadas son adecuadas o resbaladizas, que es de conocimiento público que en los días de lluvia, mejor andar con ojo.

Tampoco hace falta. Cuando el Ayuntamiento acordó devolver el aval de 8 millones de euros a Jovellanos XXI, se incautó 1,3 por los defectos constructivos de la visera y «haber colocado pavimento deslizante en el exterior». Cuatro años después, la culpa o, al menos, la mitad es de los que se caen.

Los técnicos señalaron como defecto de obra «haber colocado pavimento deslizante»

La reclamación de esta mujer se complica porque por el medio hay un juicio de faltas, por lo que no se podrá resolver hasta que no se falle aquel. En el presupuesto de este año no consta una partida específica para sustituir el pavimento en cuestión. Tal vez mejor, porque Santiago Calatrava es poco amigo de que toquen sus obras. Su pasarela sobre la ría de Bilbao dio origen a un pleito del arquitecto valenciano cuando el ayuntamiento bilbaíno decidió cambiar su suelo por otro menos resbaladizo y quebradizo. Claro que nadie habló de culpas concurrentes.