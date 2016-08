IU denuncia que el Ayuntamiento de Oviedo expedientó a dos mendigos por pedir en la calle

La portavoz de IU en el Ayuntamiento de Oviedo, Cristina Pontón, ha anunciado este miércoles que su grupo pedirá en el próximo pleno municipal que se eliminen las sanciones por mendicidad aplicadas en el marco de la Ordenanza de Convivencia. La edil ha explicado que se han abierto expedientes sancionadores contra dos personas que estaban pidiendo limosna en la calle, algo que su grupo rechaza. "La pobreza no puede ser criminalizada", ha apuntado.

Por ello ha registrado una moción urgente que se debatirá en el próximo pleno para exigir al Gobierno Local, del que forma parte, que utilice "todos los medios jurídicos necesarios" para paralizar "cualquier sanción a personas en Oviedo que por causas de pobreza y exclusión social se vean obligadas a ejercer la mendicidad". Sobre la posición de sus socios de gobierno respecto a este asunto -Somos y PSOE- ha asegurado que la desconoce. Sin embargo, se ha mostrado confiada en que la iniciativa goce del respaldo del conjunto de la corporación local.

Izquierda Unida ha tomado esta decisión después de que el concejal de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández (PSOE), informase de las dos sanciones abiertas a raíz de dos demandas ciudadanas, y las 86 actas abiertas por mendicidad en lo que va de año. Para Pontón, esta respuesta "no ha sido suficiente" y ha adelantado que su grupo no ha abandonado la pretensión de derogar la Ordenanza de Convivencia. "Seguimos pidiendo que no se sancione a las personas que se ven obligadas a ejercer la mendicidad y que se cambie la Ordenanza, porque no se puede criminalizar la pobreza", ha señalado, al tiempo que ha incidido en que, en este tipo de situaciones, lo necesario es actuar mediante "intervenciones sociales".

Sobre la norma vigente, impulsada por el anterior gobierno del PP, Pontón ha considerado que "no es de recibo" seguir aplicando esta Ordenanza. En este sentido ha recordado que antes del verano se puso en marcha una mesa de trabajo con las entidades implicadas en estos ámbitos para mejorar la regulación.