El PP de Oviedo carga contra el «despilfarro» de la «pésima programación» de las fiestas de San Mateo

La concejala del PP y expresidenta de la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF), Belén Fernández Acevedo, ha acusado este jueves al edil de cultura, de IU, y presidente de la asociación de festejos, Roberto Sánchez Ramos, de dedicar un millón de euros para financiar unas fiestas de San Mateo con una "pésima programación y falta de imaginación". "Estamos asistiendo a un despilfarro para financiar fracasos", sostiene.

Fernández Acevedo, en rueda de prensa en la sede municipal, ha mostrado su sorpresa al ver que Roberto Sánchez Ramos "saca pecho" al recortar 300.000 euros en el programa festivo. "Es cierto que antes se invertía 300.000 euros más, pero es fácil comprobar que si descontamos el coste de instalar un recinto como el de la Ería y comparamos la programación que se ofrecía con la que ahora se plantea, la conclusión no puede ser otra que antes se hacía mejores fiestas, con mas variedad y más profesionalidad". "Quiso hacer un homenaje a su amigo Tino Casal y no me extraña que llore, pero de vergüenza, ante lo que ha hecho: contratar a una orquesta para que haga versiones de sus canciones y subir a ese carro cutre a Loquillo y a Los Secretos, que pasaban por ahí en este sindiós de programación. Una vez más es fácil comprobar la diferencia entre las fiestas que organizaba el PP al frente del Ayuntamiento y las de ahora con el tripartito: un buen homenaje fue el que se organizó a Víctor Manuel, que atrajo a miles de personas fuera de Asturias. Eso es lo que merece Tino Casal", argumenta Belén Fernández.

Sin querer caer en las decalificaciones personales, la concejala del PP ha se mostrado convencida de que "las meteduras de pata" de Sánchez Ramos se deben al 'jet lag' que "le provocaron sus vacaciones en La Habana o Nueva York a menos de un mes del comienzo de las fiestas". "Si malo fue que se fuera dejándolo todo a medio hacer a menos de un mes de las fiestas, peor está siendo su vuelta a la vista de los fracasos que está cosechando", señala.

Por otro lado, Belén Fernández ha acusado al concejal de Cultura de mentir respecto al informe del Secretario municipal avalando la colocación de nuevos chiringuitos y casetas. "Éste informe que cita Sánchez Ramos se refiere al de los llamados chiringuitos históricos. El que nosotros solicitamos todavía no ha sido aún emitido por el técnico municipal", afirma. También ha querido desmentir al edil de gobierno al asegurar que el desfile del Día de América en Asturias siempre ha contado con la seguridad de la Policía Local y de los Servicios de emergencias.

Entre otros fracasos que destaca la edil del PP, acusa a Sánchez Ramos de "querer adjudicar la producción de la Plaza de la Catedral por dos años y con unos pliegos muy discutibles, y al final tener que hacer malabarismos para intentar adjudicarlo con un proceso que plantea todas las dudas legales y morales". "Legales, porque, es posible que estemos asistiendo a un fraccionamiento de contrato porque, evidentemente, han dividido los costes incluidos en el anterior concurso con el fin de ajustarse al presupuesto máximo permitido para un procedimiento negociado sin publicidad", destaca.

Y también plantea dudas morales, al considerar "injustificable" que la SOF "pida oferta para esta producción sólo a una empresa, GAN, de las tres que concurrieron al concurso declarado desierto". "Es difícil que se desprecie a estas empresas para elegir a otras dos como complemento en un procedimiento viciado en que parece fácil adivinar quien será el adjudicatario final.

Por otro lado, Belén Fernández también ha asegurado que Sánchez Ramos "ha tergiversado torticeramente la realidad" al hablar de los gatos de los hosteleros en su participación en Gastromateo, durante la etapa del PP en el Ayuntamiento, cuando dijo que debían de pagar 3.000 euros. "¿Entonces Hidrocantábrico y Aqualia les van a regalar la luz y el agua y la caseta?, se pregunta. "Lo que el señor Ramos no ha dicho es que en Gastromateo, al que podían concurrir todos los hosteleros de Oviedo, tenían que abonar una cantidad porque la asociación de Hostelería, Otea, les daba la caseta instalada y las conexiones de luz y agua, además de otros servicios (la carpa, limpieza, seguridad, baños, actividades...) Ahora, en la versión cutre de Gastromateo, los hosteleros tienen que afrontar directamente el gasto y la gestión de poner algunos de estos servicios porque otros los paga la SOF", destaca.

En resumen, la concejala del PP ha señalado que las fiestas de San Mateo 2016 "están llenas de fracasos, improvisación e irregularidades legales y morales". "Espero que el concejal de Gobierno "se ponga las pilas" porque "corre el riesgo de convertirse en la Belén Esteban de la política Local. Aunque, bueno, al menos Belén Esteban veraneó en El Angliru y no a miles de kilómetros de sus responsabilidad como el señor Ramos", concluye.