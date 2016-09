De Lorenzo exige un plan de seguridad o un nuevo lugar para los conciertos de San Mateo

El Delegado del Gobierno en funciones, Gabino de Lorenzo, ha tuteado al alcalde de la ciudad, Wenceslao López, en una carta con cierto tono de advertencia ante la organización de los conciertos de San Mateo en la plaza de la Catedral, el mismo lugar donde se celebraron la mayor parte de las actuaciones de las fiestas durante los 21 años en los que él fue regidor municipal. De Lorenzo aporta un informe en el que recuerda que la legalidad vigente exige un plan de seguridad o autoprotección que nunca hizo bajo su mandato o exigió en los posteriores de Caunedo. De no realizarse, señala el texto, «debería optarse por buscar un espacio diferente que cumpla tanto con los mínimos legales como con los aforos previstos».

Dice De Lorenzo que ante la denuncia presentada por la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa), en y «en función de las competencias de seguridad ciudadana que me corresponden, sin otro ánimo que el de colaborar con el Ayuntamiento para tomar las medidas de seguridad necesarias, he solicitado un informe a la Jefatura Superior de la Policía Nacional». El colectivo de seguridad privada en su denuncia pedía la suspensión cautelar de los conciertos, algo que de momento no ha ordenado el Delegado del Gobierno. Lo que sí advierte el informe es de lo «poco acertado» del pliego de prescripciones técnicas para los conciertos de La Catedral.

«No contiene referencia alguna a la seguridad general del público. La legalidad vigente dice que debe ser también planificada por el organizador material del evento a través de la elaboración de un plan de seguridad o autoprotección», señala el informe fechado el pasado martes. La Policía Nacional recuerda dos informes del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Ciudad en el que se «desaconseja la celebración de conciertos en la plaza de La Catedral por la imposibilidad de realizar un adecuado control de accesos para garantizar aforos». Argumentos que usa para luego lanzar la amenaza.

Reconoce el texto ordenado por De Lorenzo, que la responsabilidad de la seguridad del espacio es del Ayuntamiento, pero aún así «la Delegación es competente para ordenar a la Administración Local que adopte al menos las medidas de seguridad necesarias». Así De Lorenzo reclama un plan de seguridad, con la evaluación de todos los posibles riesgos; el control de accesos, bien a través de la Policía Local o bien a través de una empresa privada de seguridad con el apoyo de los servicios policiales; y tener en cuenta para ello los informes emitidos por los servicios de incendios.

En caso de no tomar estas medidas, la opción que exige Delegación de Gobierno es buscar un espacio diferente que cumpla con los aforos y la legalidad. Aunque en caso de adoptar las medidas oportunas parece que De Lorenzo también estará expectante. Dice el informe que, en lo relacionado a la denuncia por infracción de la normativa de seguridad privada, no se produce tal incumplimiento puesto que «aún no se han adoptado decisiones que supongan su vulneración». Eso sí, «se analizarán durante el transcurso de los festejos», los de este año, porque de los anteriores 25, no consta.