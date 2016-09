El Ayuntamiento apoyará el plan para El Vasco si se integra en el «nuevo modelo de ciudad»

Queridos políticos:



Muchas gracias. Acabásteis con la estación del Vasco, sí, pero a cambio os comísteis una zona pública para que caiga en manos privadas, cambiasteis de proyecto veinte veces, os pulísteis una zona verde preciosa que había junto al edificio Panorama.... ¿para qué? ¿Para poner un gimnasio cuando hay otro público de gestión privada a 50 metros? ¿Para más pisos? Habla Taboada de zonas verdes ¿qué zona verde se aprecia en esa foto? Habla de no hacer grandes centros comerciales... ¿qué ha hecho para que no fracasen desde su gobierno? El Centro Cívico sigue aspirando a unos cines -los carteles del supuesto cine ya deben estar protegidos por Patrimonio del tiempo que llevan colgados-, el Calatrava sin apenas promoción municipal...



¿¿A quién se le ocurre decidir qué hacer con ese lugar cuando tienes enfrente un espacio enorme como el de la Fábrica de armas que aún no se sabe qué hacer con él?? ¿¿Arreglaría usted el pasillo de casa cuando sabe que va a cambiar el salón y las habitaciones o esperaría a ver qué hace con estas??



15 años llevamos con ese espacio en obras. Por esperar un poco no pasaba nada.



Sois lamentables, da igual el color.



Firmado: Un ciudadano.