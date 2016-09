Oviedo lanza una campaña contra la violencia machista en las fiestas de San Mateo

Dios santo..ahora Camarada Mateo..va a convertrise en una plataforma para feministas..todo esto me parece una formar torticera de utilizar un problema tan grave como el maltrato con motivos politicos..Señores, el maltrato no se soluciona con pañuelos, ni con vasos reciclados a un euro ni con todo este circo.."vivimos en una sociedad bajo el prisma patriarcal y machista"..asi que el problema es ese..yo siempre crei que el problema del matrato tenia algo que ver con la frustracion social, laboral y economica que crea el sistema y que alguno, acaba pagandolo con el eslabon mas debil, con su pareja..lo de que los maltratadores son todos producto de la educacion franquista..como decian antes..va a ser que no