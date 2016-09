La Catedral suena a mina y a mar

Ya lo advirtieron días antes del concierto. Tanto Chus Pedro como Pipo Prendes querían que el público que asistiese a su concierto en la Catedral se convirtiera en su «coro» particular y lo lograron. A los dos artistas asturianos no les costó nada más que cantar 'Marinero' para lograr el objetivo. Fue fácil porque hay canciones que no fallan, como 'Santa Bárbara', de Chus Pedro, o 'Asturianos', de Pipo Prendes. Ambas sonaron ayer sobre el escenario mateín.

Sobre sus tablas dos viejos conocidos que rejuvenecen al ritmo de la música. En esta ocasión al son de los 'Cantares de la mina y la mar', la gira que ha hecho de Chus Pedro y Pipo Prendes un matrimonio de conveniencia con un nexo en común: la música sencilla de los chigres de toda la vida.

El de Candás y el de El Entrego se turnaron sobre las tablas. Primero Pipo Prendes con 'El Carreño'. «Maestro, Chus, ven a echame una mano», dijo Prendes. Y su compañero de faenas llegó en su auxilio. Juntos presentaron una canción compuesta por ambos, 'Rosines'. El tema, que estaba dedicado a las viudas de la mina y el mar, se llevó la gran ovación de la noche junto a 'Asturianos', que puso el broche final al dúo que vino del mar y de la mina.

Muchachito y Morat

El segundo concierto de la noche fue para Muchachito. El cantante catalán presentó en la Catedral su último diso, 'El Jiro', y no defraudó. Aclamado por el público, alternó canciones nuevas con otras ya conocidas por todos como el famosos 'Ojalá no te hubiera conocido nunca', que tarareó todo el público.

Para cerrar la noche, el grupo colombiano de moda, Morat lo dio todo sobre el escenario. La sensación del verano interpretó hizo vibrar al público desde los primeros acordes, pasada ya la una y media de la mañana.

En su repertorio no faltó la canción 'Cómo te atreves a volver', que animó al público a corear con ellos el estribillo tantas veces tarareado durante este verano. Otros temas esperados de su último disco fueron 'Aprender a quererte' o 'Cuánto me duele'.