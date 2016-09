Rubén Rosón: «El Ayuntamiento no es una correduría de seguros»

Por «sorpresa», así cogió al concejal de Economía las quejas de los comerciantes afectados por el incendio de Uría, de las que informó EL COMERCIO. Denunciaban que ninguna de las ayudas económicas que el Consistorio les ofreció para paliar las pérdidas tras el siniestro se han llevado a cabo.

La respuesta de Rubén Rosón no se hizo esperar: «El Ayuntamiento no es una correduría de seguros y eso está claro desde el primer momento», respondió ayer el edil a los afectados tras finalizar una rueda de prensa sobre unas jornadas de empredimiento musical.

El argumento a esta explicación lo encontró Rosón en la propia normativa. La administración local no tiene competencia para otorgar ayudas directas. «Por legislación, las subvenciones correspondería darlas al Principado, el Ayuntamiento no tiene competencia y sería ilegal», remarcó.

Adaco subraya que se alcanzaron acuerdos que «finalmente alguien no ha cumplido»

El concejal de Economía aseguró que se reunió con la comisión de afectados por el incendio de Uría hasta en seis ocasiones. En dichos encuentros se habló, entre las partes implicadas, de estudiar otras medidas viables, tanto para el Ayuntamiento como para los propios comerciantes. Las alternativas que ofreció Rosón se centraron en promover ferias de stock para los comercios de la zona o algún otro tipo de promoción del eje comercial del centro de la ciudad.

En la reunión del pasado julio ya se descartó el tema de las subveciones económicas, explicó el edil. El último encuentro con los comerciantes se produjo en el mes de agosto y el Ayuntamiento está ahora «esperando» a que se vuelva a convocar un encuentro para conocer «qué quieren hacer ellos», aseveró Rosón. «Trabajamos con el sector y todo lo que pueda hacer el Ayuntamiento dentro de su competencia lo haremos», garantizó a los interesados.

Rosón también señaló que los comerciantes que han denunciado la falta de ayudas llevan desde el pasado mes de mayo sin participar ni acudir a las reuniones que el edil mantiene con la comisión de afectados por el incendio.

Una parte responsable

Los afectados también criticaron, a través de este periódico, el papel que ha jugado la Asociación de Autónomos y Comercio de Oviedo (Adaco). Según los afectados, «podría haber dado la cara por nosotros y no lo han hecho».

La presidenta de Adaco, Marta Pérez, a través de un comunicado enviado a este diario, aclaró la posición de la asociación, que, dijo, mantuvo una serie de reuniones con el Ayuntamiento, a petición de sus asociados, para buscar soluciones que minimizasen los perjuicios causados por el incendio.

El Consistorio, continuó, se comprometió a apoyar al grupo de afectados y a patrocinar actuaciones, que a día de hoy, no se han materializado, explica el escrito. «Vemos totalmente injusto que se juzgue a Adaco por algo de lo que no es responsable. Se ha intermediado y se ha llegado a una serie de acuerdos que finalmente alguien no ha cumplido. Ese alguien no es Adaco», concluye el comunicado de prensa.