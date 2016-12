«El personaje cervantino, más que ridículo, resulta conmovedor»

El joven Luis Arias Argüelles-Meres (Lanio, Salas, 1957), desde temprana edad, estudia con ahínco tres clásicos de nuestro ayer más ilustrado: 'Vida de don Quijote y Sancho' (Unamuno), 'Meditaciones del Quijote' (Ortega) y 'Cervantes y la invención del Quijote' (Azaña). Fue la espita de su actual y deslumbrante: 'La reinvención del Quijote y la forja de la Segunda República' (Editorial Renacimiento).

El profesor, escritor y columnista de este diario profundiza en su ensayo en un acto celebrado en el Real Club de Tenis, organizado por el Aula de Cultura de EL COMERCIO.

El debate comienza por las herejías notorias: la posible homosexualidad de Cervantes en Argel, la hermana prostituta de Cervantes (que él cotiza), su inmensa pobreza y si metió o no la mano en la caja como alcabalero (recaudador de impuestos que actúa por comisión). Enrique del Teso, profesor de Filología en la Universidad de Oviedo, es el primero en argumentar: «Eso es el 'Sálvame' de la literatura. Posiblemente, sólo sea verdad lo último». Teófilo Rodríguez Neira, erudito cervantino, autor del imprescindible 'Fernando Vela y Asturias', añade que «tuvo que verse obligado a meter la mano en la caja, porque fue mucho más que pobre de solemnidad, no tenía ni para comer». Luis Arias lo ratifica: «Con toda seguridad la metió, pero no como lo entendemos hoy, sino para satisfacer unas necesidades básicas acuciantes. De gravísima importancia porque si no se moría».

«Me gusta el toque de melancolía del libro, su toque autobiográfico», dice Enrique del Teso

Para Manuel Fernández de la Cera «es el tema que ha pensado toda su vida y se nota»

Manuel Fernández de la Cera, filósofo y exconsejero de Cultura del Principado, califica el libro de sublime. «Es el tema que ha pensado toda su vida y se nota. Solo dos o tres temas dominan una vida intelectual rigurosa y Luis, si algo ha destacado, es por ser el máximo lector de Azaña y Unamuno. Todo el libro, en un sentido amplio, es heredero de la Extensión Universitaria de Clarín, como otra forma de la Institución Libre de Enseñanza de Giner de los Ríos. Es crucial la lectura que hace del Quijote la generación del 98, luego la del 14 y, prioritariamente, si se quiere, los viejos maestros republicanos, que hacían copiar a los alumnos en unas cuartillas como fue mi caso: 'Niños, la mentira es el alma de los cobardes. Sed siempre valientes y no digáis una mentira'», razona.

Luis Arias tuvo muy claro la dirección del texto: «El intento de la Segunda República fue el único de crear una democracia plena en España. El libro bebe lo suyo del llamado 'Método de las Generaciones de Ortega': quienes nacieron el mismo año tienen rasgos comunes, aunque, no todo el 98, como bien se sabe, es una misma generación. Ahí nace la libertad como máxima, no el liberalismo como vulgarmente se entiende. El horizonte de la Segunda República no llega porque muchos, Ortega entre ellos, se bajan del barco antes de tiempo, pero su propia caricatura es la del Quijote, al ver derrumbarse el mundo soñado de talento e independencia. No fueron intelectuales de pesebre». Rodríguez ve «el Quijote en un mundo de invisibilidades, constantemente sometido a enigma y desciframiento, según el concepto de Merleau-Ponty de lo visible y de lo invisible. El episodio de los molinos de viento, por ejemplo, Unamuno lo interpreta desde el miedo y Ortega plantea una filosofía acerca de la gigantea que allí ocurre, negando la mayor, que no existen nunca los gigantes y somos nosotros los que los convertimos en tales», desgrana.

Enrique del Teso conoce bien la escritura de Arias y le gusta «el toque de melancolía del libro, su toque autobiográfico. Un quijote, en su primera definición, es una persona ridículamente seria que tiende a meterse donde no le llaman. Es un libro donde el debate de fondo es lo mucho que se preocupan de la vida pública dos generaciones de intelectuales del primer nivel. El desafío por un país mejor, distinto al de la España ahogada en la Restauración. Es un libro sometido a debate presente: la gente que, hace décadas, con cuarenta años no dejaba de formarse y hoy ha renunciado a ello. Unido a la falta de estructura que hubo para la gente que dejó de estudiar en este país y se metieron en la construcción. El ideal del pueblo que queremos ser empieza aquí, donde se mide con un delirio imperial y el Quijote, en su debate interno, no es más que un perdedor».

Visión jurídica

Juan Vega Felgueroso, letrado consistorial y también columnista de EL COMERCIO, finalmente, alude al episodio de los galeotes, y plantea el enigma de cuál era la justicia explícita en la que creía Cervantes, porque hay tantas justicias como lecturas de ese mismo episodio: «Su visión humanista pocas veces resplandece con tanta fuerza como en el lance de los galeotes. Cuando el viejo y vapuleado hidalgo se cruza con una hilera de condenados a galeras, escucha sus historias y, lejos de sentir que el brazo de la justicia actúa con ecuanimidad, experimenta indignación y tristeza». Para Luis Arias «es la lucha misma de Cervantes por una sociedad justa, ajena al chovinismo, en una sociedad infecta, muy similar a esta actual, que comienza a no estar al lado del pueblo. Muy similar al Alcalde de Zalamea, donde el pobre hombre no tiene potestad para enfrentar a aquel que mancilló a su hija».

Mañana, la librería Santa Teresa acogerá la presentación de 'La reinvención del Quijote y la forja de la Segunda República', en la que, además del autor Luis Arias Argüelles-Meres, intervendrán Manuel Fernández de la Cera, catedrático de Filosofía y exconsejero de Cultura, y Pablo Rodríguez Medina, escritor y profesor de Lengua y Literatura.