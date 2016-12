El acusado por simular ser menor para lograr fotos eróticas de una niña no va al juicio

El acusado por simular ser menor de edad para conseguir imágenes eróticas de una niña de 13 años no se presentó ayer a su juicio. El Ministerio Fiscal solicitaba para él una pena de diez meses de prisión por la comisión de un delito de corrupción de menores. Al tratarse de una pena menor a dos años de cárcel, el Juzgado de lo Penal número 3 optó por celebrar la vista sin la presencia del acusado. Su abogado defensor alegó que no quedaba demostrada la culpabilidad de su cliente, que no había prueba suficiente para determinar que los mensajes de móviles persuadiendo a la menor fueran escritos por el procesado.

El juicio se celebró a puerta cerrada ante la declaración de la menor, su madre y los agentes de la Policía Nacional encargados de la investigación del que se desarrolló a comienzos de marzo de 2015. El fiscal sostiene que el acusado entró en un grupo de whatsapp donde charlaban seguidores del cantante Abraham Mateo, en su mayoría adolescentes. El procesado logró, supuestamente, contactar con la niña y se hizo pasar por un menor hasta que consiguió que la niña grabara tres vídeos mostrando partes desnudas de su cuerpo. El juicio quedó ayer visto para sentencia.