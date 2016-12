Los jueces anulan las plazas de Recaudación y frenan cualquier oferta de empleo público

La confusión fue general. A la vez, dos juzgados de lo Contencioso, el 1 y el 4, notificaron ayer cuatro sentencias sobre personal. La mitad, a favor y la mitad, en contra de los intereses municipales. Pero no pesaban lo mismo. Las noticias judiciales no eran buenas. Los titulares de ambos órganos judiciales coincidieron en estimar los recursos contra la creación y posterior convocatoria de las 29 plazas con las que el equipo de gobierno pretendía atender el servicio de Recaudación. Lo hicieron a instancias de sendos recursos del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Oviedo (STAO) y de trabajadores de la, todavía hasta el 31 de este mes, contratista del servicio, La Auxiliar de Recaudación.

La anulación de los acuerdos municipales para la plantilla de la Recaudación era, en realidad, lo de menos. El Ayuntamiento, tras la suspensión cautelar de algunos de los procesos de selección, ha llegado ya a un acuerdo con el Principado para llevar, a medias, el cobro de los tributos locales durante los próximos cuatro años. La mala noticia es que el Ayuntamiento no podrá crear ni convocar nuevas plazas ni siquiera para «cubrir necesidades urgentes e inaplazables». Anula las previsiones del equipo de gobierno de convocar entre 70 y 100 plazas el próximo año para «reconstruir el Ayuntamiento».

Vale la sentencia del Contencioso 4. El magistrado David Ordóñez recuerda que «no hay duda del carácter vinculante de estas normas estatales básicas y de su finalidad de contención del gasto público». De ahí, que la pretensión municipal de agarrarse al Artículo 20 Dos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para convocar las plazas para la plantilla de Recaudación deba «hacerse precisamente teniendo en cuenta este contexto» y «sin vaciar de contenido lo dispuesto en el artículo 20 Uno». Este último restringe a las Administraciones Públicas la contratación de personal a tan solo el 50% de las vacantes (jubilaciones) que se produzcan. El 20 Dos abre la puerta a hacerlo «en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables» que «afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales».

El Ayuntamiento se agarraba al 20 Dos para la Recaudación, pero también para la oferta de empleo que pretendía lanzar el próximo año. Sin embargo, el magistrado considera que «si admitiésemos la legalidad de la vía elegida por el Ayuntamiento para aprobar la convocatoria aquí impugnada, abriríamos una vía que dejaría sin efecto la disciplina presupuestaria».

Recurrir

El Ayuntamiento confirmó ayer que recurrirá los fallos judiciales. Lo hizo en un breve y prudente comunicado. «Tras reunirse con los servicios jurídicos municipales, el equipo de gobierno ha decidido llevar adelante el correspondiente recurso contra las sentencias emitidas por los juzgados de lo Contencioso 1 y 4». También, que los fallos no afectan «al proceso de recuperar para la gestión pública compartida el servicio de Recaudación». Cierto, pero lo que preocupa no es eso.

Los planes del equipo de gobierno pasaban por contratar a un centenar de personas en 2017. Diez se pueden ir tachando. Eran las plazas de funcionario que debían sustituir a los interinos de Recaudación. Se salvan otra decena para cubrir bajas en Policía Local y Bomberos, que no están afectadas por la tasa de reposición. Las otras 70 que pretendía convocar eran, como las anuladas, de funcionario interino para «el funcionamiento de los servicios públicos esenciales». En total, el equipo de gobierno quería cinco plazas de técnico de administración general (TAG); tres administrativos y ni más ni menos que 29 auxiliares administrativos para distintas áreas. Además, pretendía contratar como interinos seis trabajadores sociales, cinco inspectores para Licencias, dos más para Patrimonio u otros dos como auxiliares de bibliotecas.

En su breve comunicado, el equipo de gobierno lamentó que la capacidad organizativa municipal pueda verse coartada de nuevo por culpa de la Ley de Estabilidad Presupuestaria «impuesta» por el PP. Pero el escenario que pintó el alcalde, Wenceslao López, es de incertidumbre: «Tengo más posibilidades de acertar el 'Gordo' que de saber qué va a pasar», reconoció ante la prensa.

Fracaso, para la oposición

Para la oposición se trata de la crónica de un «fracaso anunciado. Se creían que se podían saltar las reglas. No han escuchado a los trabajadores, no escucharon a la oposición ni a los abogados», recordó el portavoz adjunto del PP, Gerardo Antuña. El popular anunció, eso sí, que su partido «va a hacer todo lo posible para que haya servicio de Recaudación el 1 de enero». Sin él, detalló, no hay dinero, no hay inversiones, no hay ayudas a los clubes deportivos o sueldos para los funcionarios. También lanzó una advertencia, después de haber sido «incapaces de convocar unas plazas en 18 meses, tampoco parece que vayan a cubrir las siete por comisión de servicios». Según sus datos, solo se han presentado tres 'voluntarios'. «¿Ahora qué van a hacer?, la expresión 'a punta de pistola' no le ha gustado al concejal de Personal, pero es así, van a ir a la fuerza», denunció. «Lo único tangible a día de hoy es que han echado a la calle a 42 personas», concluyó.

Dudas parecidas planteó desde Ciudadanos, Luis Zaragoza. Sostuvo que la plantilla municipal actual no basta para gestionar el 85%, el porcentaje que retiene el Ayuntamiento dentro de su acuerdo con el Principado, de este servicio de «manera mínimamente eficaz». Los planes para una contratación urgente de personal, «son un sueño irrealizable, la crónica de un nuevo varapalo judicial anunciado» y criticó que el alcalde bromee con el 'Gordo' en un tema ta serio.

Pero, sobre todo, advirtió que la página web de La Auxiliar de Recaudación, que usan casi todas las gestorías, dejará de funcionar en 10 días sin que exista alternativa municipal. Solo en el primer trimestre de 2016, la actual contratista, según los datos de los trabajadores, tramitó 25.000 recibos de IBI fraccionados y 21.000 visitas en su página web.