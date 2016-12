«Quiero seguir siendo el superhéroe de mi hija, quiero volver a verla»

Se quedó a oscuras y no recuerda nada, no es consciente de haber asestado más de una decena de puñaladas a su expareja y otras tantas a la amiga de esta con quien residía tras la separación. Esa es la versión del acusado de un doble intento de asesinato, quien asegura haber experimentado una amnesia súbita. «Quiero disculparme. Es lo mínimo que puedo hacer. Soy el primero en repudiar los hechos», dijo ayer en el último turno de palabra durante el juicio por el que se enfrenta a una pena que podría alcanzar los 32 años de prisión.

El procesado aseguró que las dos mujeres a las que agredió, hiriéndolas en órganos vitales, «no me han hecho nada. Solo puedo pedir perdón a ellas y sobre todo a mi hija», se excusó. Porque esa agresión, frustrada por la intervención heroica de un vecino, discurrió ante la niña que por aquel entonces, en mayo de 2015, sumaba 8 años. Agredió a las mujeres justo en el momento de entregar a la pequeña, diagnosticada con un autismo, a su madre tras pasar un fin de semana con ella como estipula el régimen de visitas fijado por el juzgado. El progenitor, ingresado en la prisión de Villabona, pidió ayer que esas visitas prosiguieran durante su estancia en la cárcel. «Me gustaría tener la posibilidad de seguir siendo el padre ejemplar que siempre he sido. Quiero seguir siendo el superhéroe de mi hija y no un monstruo», manifestó. Ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, suplicó que le den la posibilidad de volver a verla. «Hace dos años que no la veo. Son dos cumpleaños, dos Navidades y su Comunión que ha sido en este tiempo. Necesito volver a verla», reclamó al tribunal.

Su letrado defensor también insistió en que mantenga la patria potestad. «No hay que olvidar que la patria potestad es una figura al servicio de los hijos. Es mejor tener a alguien que les cuide y esté pendiente de ellos que no tenerlos y mi cliente siempre fue un padre ejemplar», afirmó. Lo que sus conclusiones relataban es que su cliente sufrió una amnesia por la que no recuerda lo ocurrido: «El día de los hechos estaba afectado porque la niña no quería marcharse y se tomó varias pastillas. Una sola basta para provocar una reacción adversa y, aunque poco frecuente, la amnesia es uno de esos efectos», subrayó.

El abogado insistió en que no podía existir la alevosía ni la premeditación que reclamaban las acusaciones particulares. «La agresión fue frontal. De hecho ellas trataron de protegerse, hubo posibilidad de defensa. Además, si hubiera querido acabar con la vida de su mujer lo habría hecho en el portal», expuso. Fue allí donde comenzó la violencia que luego prosiguió en la vivienda donde la víctima vivía con una amiga. Las acusaciones particulares y el Ministerio Fiscal no tienen duda de la tentativa de asesinato del hombre que portaba una bolsa de herramientas con las que apuñaló a las dos mujeres. No existe en su opinión prueba sobre una ingesta de pastillas que pudieran afectar al agresor, quien «tampoco presenta patologías psiquiátricas». Piden una pena entre 27 y 32 años de prisión para el hombre. El juicio quedó visto para sentencia.