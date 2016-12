Bendición navideña en San Salvador

María Puclias lleva tan solo un mes en Oviedo desde que llegó de Perú. No quiso perderse la tradicional bendición de los 'niños Jesús' en la Catedral. Su nieto, Eduardo Chávez, lo lleva haciendo desde hace cinco años. «Traemos la figura todos los años para que nos la bendiga el arzobispo. Es el 'niño Jesús' que colocamos siempre en el nacimiento», explicó el joven. Sin embargo, este año el arzobispo, Jesús Sanz Montes, no pudo presidir la tradición y le relevó el deán de la Catedral, Benito Gallego.

A Teresa Fernández le da lo mismo quien bendiga su figura. Lo importante es que lo esté: «Este año es la primera vez que traigo a este 'niño Jesús'». Una pequeña imagen en miniatura que «tenía sin bendecir». Fernández es una asidua a esta tradición. «Tengo todos los 'niños Jesús' de casa benditos», explicó.

Concierto infantil

Tras la bendición le tocó el turno a la música, con un concierto a cargo de la Escuela Divertimento. Momentos antes de entrar en escena, los pequeños ensayaban en la sacristía de la Catedral. El coro de la escuela entonaba el 'Adeste fideles' mientras la banda sinfónica y la orquesta de cuerda apuraban los últimos acordes.

«Estoy un poco nervioso porque es la primera vez que toco en la Catedral», confesó Tomás Folgueras. Tiene once años y toca el violoncelo. «Cuando actúo en escenarios que conozco o que ya estuve no me pongo nervioso», aseguró. San Salvador es otro cantar. El lugar impone respeto y la música suena de otra manera. Por ejemplo, ayer 'Noche de Paz', 'Allá en un pesebre' o 'Primera Navidad' sonaron en todo su esplendor gracias a los instrumentos y las voces de los alumnos de la Escuela de Música Divertimento.