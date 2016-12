Una Nochebuena sin religión ni país

Una de las cosas que más elogian quienes participan de algún modo de los desayunos para niños organizados desde la página web ‘¿Pero quién dice que en Oviedo no hay nada?’ es esa cotidianidad que se alcanza cada mañana en el bar Ca Beleño. Al traspasar la puerta del local, cedido como comedor cada día de colegio, no importa la procedencia, el idioma o las creencias religiosas. Solo es un grupo de gente desayunando juntos, creando una red que este año se extiende hasta Nochebuena.

La impulsora de la iniciativa colaborativa, Belén Suárez Prieto, por circunstancias familiares y por primera vez en su vida se quedaba sola para cenar el 24 de diciembre. «Pensé que podía sacar partido y organizar una cena con algunas de las familias de los desayunos, con aquellas que menos red familiar y de amistades tienen en la ciudad», cuenta. La idea la tenía clara, pero no sabía cómo iban a reaccionar los invitados a la cena, en una gran mayoría musulmanes.

Antes de proponérselo a esa lista que tenía en mente, Belén habló con una de las usuarias y ya amiga, con Malika Guenziz. «Le dije que por supuesto. Las personas piensan que en el Islam no nos relacionamos con otras religiones y no es así. Nos gusta hacer amigos en todas partes», asegura. Mucho más en Asturias, a donde llegó hace cinco años y «me sentí como en familia de verdad. En los desayunos me trataron como una persona, sin importar mi país o religión». La respuesta tras esa primera prueba fue unánime y el próximo sábado cenarán juntos españoles, marroquíes, senegaleses y dominicanos. Son en total 65 personas, el doble de lo que había previsto Suárez Prieto. «Pensé que serían 30 como mucho, pero al final somos el doble. Hubo gente, amigas, que me llamaron cuando se enteraron: cenaban solas y querían unirse».

El cupo ya está lleno, pero los ofrecimientos de colaboración no cesan «Hubo un aluvión de ofrecimientos. Es la muestra de que las cosas sencillas de colaboración a pie de calle y visibles funcionan», garantiza la organizadora. Entre esas colaboraciones está la de El Manglar, la sede de esta cena. Cuentacuentos, maquillaje para niños y otras sorpresas forman parte de una fiesta que comenzará por la tarde con un brindis abierto a todo el que quiera. Sin requisitos.