«Pudo ocurrir lo que pasó en el Madrid Arena. La seguridad de las personas no estaba garantizada»

La calle Salsipuedes, como la conocen la mayoría de los ovetenses, habita escondida en el casco antiguo. Es una de esas vías angostas del Oviedo redondo que duerme de día y vive de noche; una calle que durante la madrugada de ayer se colapsó poniendo en «grave riesgo» a las personas que allí se encontraban. Estaban atrapadas en una aglomeración, dentro y fuera de la conocida discoteca de mismo nombre. Tal fue la cantidad de gente que entre las cinco y media y seis de la madrugada se concentró en el local y su entorno que la Policía Local comenzó a recibir inquietantes llamadas de algunos de los jóvenes retenidos en el tumulto: «Va a haber una desgracia», alertaban, según narraron ayer fuentes policiales.

Fueron varios los avisos que recibió la centralita de la Policía Local. Los interlocutores aseguraban que «no podían respirar ni moverse», que había avalanchas de gente, rogaban que se hiciera algo. La calle, según describieron testigos presenciales, era un embudo prácticamente desde su intersección con San Isidoro y Canóniga. Unos querían entrar en la discoteca mientras otros trataban de salir de un local atestado, con 350 personas más del aforo permitido, contabilizó la Policía.

La noche del jueves recordaba al Oviedo de otros tiempos. Los bares y pubs estaban repletos y las calles llenas de vida. Muchos de quienes frecuentaban la zona eran jóvenes celebrando el fin de las clases y el comienzo de sus vacaciones de Navidad. Pero era noche de jueves y los bares deben despedirse a las 03.30 horas. «Cerraron los bares de 'la Mon' muy pronto y todo el mundo tuvo la misma idea. La calle del 'Salsi' estaba petada no, lo siguiente. No podíamos ni caminar. La gente te iba llevando entre empujones. Fue horrible. Decidí entrar cuando ya estaba a mitad de calle. Era imposible dar la vuelta», relata Diego Fidalgo, estudiante de Economía. En un momento dado, la gente «se empezó a agobiar y a dar empujones» para intentar hacerse un hueco. Empujaban hacia dentro del local, mientras los porteros trataban de contener la afluencia. Porque en el interior, según los presentes, no estaba mucho mejor.

Hubo en ese barullo un momento de tensión con un enfrentamiento de por medio que provocó empujones y opresiones. «Después de todo esto conseguimos entrar y estaba repleto. Había cola hasta para acceder al piso de arriba. En el de abajo tampoco se podía estar. Una de las terrazas estaba cerrada. Era un agobio terrible. No sé por qué dejaron pasar a tanta gente, porque fue una locura», relata el joven.

Lucía San Juan estaba dentro de la discoteca tratando de buscar un lugar en el que se pudiera estar sin pasarlo mal. «Había muchísima gente. Era espantoso. No se podía estar en ningún sitio. Entré en todas las plantas y todas estaban igual», asegura. El reloj marcaba las seis de la madrugada cuando la Policía Local la desalojó. «Fue todo ordenado y había un agente contando las personas del bar», recuerda. En total sumaron 988 personas, 350 más de las que permite el aforo del local, fijado en 618.

Informe policial

Al menos cuatro patrullas de la Policía Local, con el apoyo de la Policía Nacional, trabajaron para desalojar a ese millar de personas que estaban en una discoteca abierta fuera del horario autorizado. En su informe, los agentes hicieron constar que, «pese a superar el horario de cierre se seguían sirviendo bebidas a los clientes y que en el suelo había colillas y olor a tabaco».

Ahora esa acta de intervención seguirá su curso y el Ayuntamiento determinará las posibles sanciones a aplicar al local, que pueden ser económicas o un cierre temporal de la discoteca. «Fue una situación de peligrosidad porque había un grave riesgo de padecer una situación de emergencia», valoró el concejal de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández. El jefe de la Policía Local, José Manuel López, fue aún más descriptivo: «En una situación así, es imposible contener cualquier emergencia. Puede ocurrir lo que pasó en el Madrid Arena. La seguridad de las personas no estaba garantizada».

Desde la discoteca, reconocen que es difícil controlar el aforo, sobre todo cuando, como el jueves, hay un aluvión de cientos de personas de un momento para otro. «El problema no estaba dentro del local sino fuera. Fue una cosa que no vimos nunca. La calle estaba completamente colapsada y el problema es que nuestro personal de seguridad no puede intervenir en la vía publica para regular entradas y salidas. En días como ayer sería bueno que pudiera hacerse», pedía ayer el encargado del local, Cristian Sagra. Cuenta que dada esa llegada repentina de cientos de personas, cerraron el acceso al local. «Dentro había mucha gente, pero había espacio porque es un local grande. La gente seguía intentado entrar. Lo de ayer nadie lo esperaba», insiste. Sagra quiso recalcar que cuando llegó la Policía solo pasaban diez o quince minutos del horario de cierre.