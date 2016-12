Contra la apertura del comercio los festivos

Maite Menéndez manda un correo electrónico a esta sección para protestar por la apertura de los comercios los domingos. «Este mes han abierto todos y cuando los festivos caen en domingo, los pasan al lunes siguiente. Como si no hubiera días al año para acudir a hacer las compras. Deberían de cambiar esta moda y limitarse a los días que corresponden. No me extraña nada que el personal no reciba con buenos ojos el calendario de apertura, en muchos casos ni siquiera les pagan más», valora.