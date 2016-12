Una oposición de perfil bajo y dividida, que piensa en 2019

Hay quien no ha acabado 2016 y lleva muchos meses pensando en 2019. El PP ha abierto local y sus concejales atienden en La Corredoria. No es casual. Es el único barrio donde Somos ganó en 2015 y donde los populares obtuvieron sus peores resultados. Agustín Iglesias Caunedo no improvisa. Tras perder la Alcaldía el PP, con su impulso o desde sus inmediaciones se han multiplicado las asociaciones de vecinos nuevas. Alguna de vida o notoriedad muy efímera; otras, más combativas, pelean los nuevos y hasta ahora inoperantes distritos de la ciudad. La oposición del PP no pasa por el Ayuntamiento. O como dicen desde el gobierno: «Caunedo pasa del Ayuntamiento».

El líder de los populares, es cierto, está lejos de acudir todos los días a su despacho y sigue imputado por el caso Aquagest para su desesperación. Sus ausencias se notan también en el ambiente de su grupo, con concejales enfrentados entre ellos. Los populares no solo miran a La Corredoria. Llevan meses intentando empujar fuera de la foto a Ciudadanos, con críticas a sus posiciones o sus propuestas económicas en los Plenos. Los votantes de la formación naranja serían bienvenidos dentro de dos años. Los planes a largo plazo están bien cuando salen bien.

Claro que Ciudadanos no quiere ser flor de un mandato. Sus dos concejales juegan con la ventaja de ser nuevos. Pueden ciscarse en las tropelías del pasado, heredadas de la gestión de los populares, y en las que va cometiendo el equipo de gobierno a su paso. No es fácil. Si sacudes a ambos lados, te las devuelven desde los dos. Ciudadanos se ha alineado con el equipo de gobierno en varias cuestiones -vicepreside la comisión Aquagest, por ejemplo-, pero ha intentado ser más liberal que los populares en las tasas. Estar en el medio del caos es difícil.