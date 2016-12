PP y Ciudadanos reclamarán hoy la prórroga del servicio de Recaudación

A principios del mes de diciembre, los grupos municipales del Partido Popular y Ciudadanos forzaron la convocatoria de un Pleno extraordinario para abordar la situación del servicio de Recaudación y solicitar la prórroga del contrato con la empresa privada encargada de realizar este servicio, La Auxiliar de Recaudación, cuya gestión finalizará el próximo sábado, 31 de diciembre. La sesión se celebrará hoy, a partir de las diez de la mañana, pero el escenario difiere mucho del que había a principios de mes.

El punto de inflexión se produjo el pasado 20 de diciembre, cuando el gobierno local perdió la primera batalla judicial en su guerra por lograr la remunicipalización del servicio, prevista para entrar en vigor a partir del 1 de enero, aunque por los festivos, se hará efectivo el día 3. Ese punto de inflexión lo generaron tres sentencias judiciales: la del Contencioso-administrativo número 1 de Oviedo y las dos del número 4, que echaron por tierra el proceso de selección de personal para cubrir los puestos de trabajo. Uno de esos fallos partió de una demanda interpuesta por el sindicato Usipa-STAO que dejó sin efecto toda la convocatoria. Las otras dos fueron interpuestas por los trabajadores de la empresa concesionaria.

Los tres órganos judiciales coincidieron en estimar los recursos contra la creación y posterior convocatoria de las veintinueve plazas con las que el equipo de gobierno pretendía atender el servicio a partir de primeros de año argumentando que la convocatoria de los puestos interinos, para los que se convocó un concurso-oposición, celebrado el pasado mes de noviembre, «implicaría un fraude de ley».

La respuesta del ejecutivo local a los fallos judiciales no se hizo esperar. Llegó a modo de comunicado anunciando que «tras reunirse con los servicios jurídicos municipales, el equipo de gobierno ha decidido llevar adelante el correspondiente recurso contra las sentencias emitidas por los juzgados de lo Contencioso 1 y 4», recogía el escrito.

Desde el gobierno local aseguraron que las decisiones judiciales no afectarían «al proceso de recuperar para la gestión pública compartida el servicio de Recaudación», no en vano, el Ayuntamiento llegó a un acuerdo con el Principado para llevar, entre los dos, el cobro de los tributos locales durante los próximos cuatro años. Un convenio con el Ente de Servicios Tributarios que los trabajadores de La Auxiliar de Recaudación también intentan impugnar.

Según explicaron los representantes legales de los trabajadores de la empresa privada, existe una normativa -una directiva comunitaria sobre contratación pública- que impediría que el ente tributario se «lucre» o «cobre» por los servicios que va a prestar al Consistorio. Una máxima que negó la propia Ana Taboada, que calificó el convenio de «perfectamente legal».

No es el único frente que sigue abierto en esta batalla por la remunicipalización del servicio de Recaudación. La decisión del gobierno local de cubrir parte del servicio con siete plazas en comisión de servicios con personal municipal también ha sido recurrida por parte de los trabajadores. Lo hicieron porque, según los empleados de La Auxiliar, «se salta a la torera» la suspensión judicial para contratar personal con el que proceder a la remunicipalización. «Son plazas que no se pueden crear porque no pueden saltarse la Ley Estatal de Estabilidad Presupuestaria», argumentaron. Por esta acusación también hubo contraataque por parte del gobierno local. Hoy habrá más en el Pleno extraordinario para abordar la situación del servicio de Recaudación.