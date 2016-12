El pleno de Oviedo rechaza prorrogar el contrato con Auxiliar de Recaudación

El pleno del Ayuntamiento de Oviedo ha rechazado hoy, con los votos de los grupos del equipo de gobierno -PSOE, Somos e IU-, la propuesta del PP y Ciudadanos de prorrogar un año el contrato para la gestión tributaria con la empresa Auxiliar de Recaudación.

El Ayuntamiento de Oviedo ha celebrado una sesión extraordinaria con el único punto en el orden del día de la solicitud de PP y Ciudadanos de prorrogar el contrato, después de que el pleno aprobase el pasado jueves la firma un convenio con el Ente de Servicios Tributarios del Principado para la gestión de parte de la recaudación municipal a partir de enero.

Según el convenio pendiente de ratificación por parte del Principado, el Ente de Servicios Tributarios del Principado gestionará directamente el 15 por ciento de la recaudación de impuestos durante los próximos cuatro años, en los que asumirá el cobro de la viñeta, del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y de la vía ejecutiva, mientras que el Ayuntamiento asumirá el resto de la recaudación hasta ahora en manos de la concesionaria.

El concejal de Economía, de Somos, Rubén Rosón, ha expresado su "perplejidad" por el hecho de que PP y Ciudadanos insistan todavía en prorrogar un contrato que finaliza el día 31 y que tiene un coste para las arcas municipales de 8 millones de euros para que la empresa "siga aumentando su beneficio privado con los impuestos de todos los ciudadanos".

Ante las dudas de la oposición de cómo se va a prestar la recaudación a partir de enero, ha precisado que el servicio se llevará a cabo con funcionarios del Ayuntamiento en los bajos del salón consistorial de bodas, donde estaba antes de la decisión del PP de privatizarlo.

Rosón, quien ha insistido en que la decisión del Ayuntamiento supondrá un ahorro de 5 millones de euros, ha acusado a los dos grupos de la oposición de incurrir en el "engaño" cuando habla de un posible caos en la prestación del servicio, ya que los otros 77 ayuntamientos asturianos también recurren al Ente.

Previamente, el portavoz del grupo municipal del PP, Gerardo Antuña, ha remarcado que "la oposición en bloque, los expertos y los juzgados están diciendo que no se están haciendo bien las cosas", y ha criticado que el equipo de gobierno haya "bloqueado cualquier posible debate" con "un rodillo de 14 votos que no aporta un solo dato" sobre las supuestas cifras de ahorro.

Todo ello, ha lamentado, "dejando a veinticuatro familias en paro" y "a los ovetenses sin saber dónde tienen que pagar sus impuestos a partir del 3 de enero", primer día laborable del año.

"No es un debate de lo público o lo privado, es de hacer las cosas bien o mal", ha afirmado Antuña, quien ha vuelto a reclamar a Rosón los informes en los que se sustentan las cifras de ahorro.

El concejal de Ciudadanos Luis Zaragoza ha insistido en que la forma "más sensata" de afrontar la remunicipalización es una prórroga de un año para hacer los trámites y la "transición con calma" porque "las circunstancias obligan a ello".

A día 27 de diciembre, ha advertido, aún no se sabe cómo ni quién se va a hacer cargo el año que viene del 85 por ciento de la recaudación que estará en manos del Ayuntamiento porque el propio equipo de gobierno reconoce que no cuenta con personal suficiente y no se pueden hacer nuevas contrataciones, después de que los juzgados hayan anulado los procesos de selección.

Zaragoza, quien ha insistido en que el equipo de gobierno "trata de tapar todo detrás de la cortina del debate entre lo público y lo privado", también ha insistido en que las cuentas del concejal de Economía "nunca cuadran".

El concejal del PSOE Ricardo Fernández ha admitido que el equipo de gobierno se ha encontrado con los "obstáculos" que plantea la normativa estatal a la hora de dotar de nuevo personal la prestación de servicios, pero ha remarcado que la "decisión es clara" y se va a poner en marcha "con total determinación".

Fernández ha apuntado que Oviedo era hasta ahora una "excepcionalidad" en la gestión de tributos, puesto que en el resto de los ayuntamientos asturianos está en manos del Ente del Principado.

A este respecto, ha recordado que la propia Sindicatura de Cuentas cuestionó el modelo de Oviedo en un informe de 2014, en el que ponía en evidencia la existencia de una cesión excesiva de poderes a una empresa privada.

Desde el grupo de IU, Iván Álvarez, ha insistido en que ya "no hay nada que debatir" porque el equipo de gobierno está "cumpliendo con la línea programática que votaron los ciudadanos", y no a la marcado "por la derecha".